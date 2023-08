Nettuno. Aggressione agli ausiliari del traffico: la solidarietà di Alicandri e Federici

“La nostra piena solidarietà agli ausiliari del traffico della Poseidon che nella giornata di ieri sono stati aggrediti per il semplice fatto di stare svolgendo in modo corretto il loro lavoro e un grande ringraziamento ai carabinieri che sono intervenuti immediatamente, evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare. In ogni caso si tratta di un altro brutto episodio che funesta questa estate nettunese decisamente sotto tono, a pochi giorni dall’ennesima segnalazione di un altro preoccupante evento accaduto presso la stazione. Purtroppo oltre alla sempre maggiore maleducazione e voglia di prevaricare il prossimo, come abbiamo detto fino allo sfinimento, questo territorio ha bisogno di una rivoluzione copernicana, a partire dalla maggiore presenza delle istituzioni, passando per un forte investimento nella cultura, senza mai dimenticare il tessuto economico e sociale, sempre più deteriorato, che necessiterebbe di un coraggioso programma politico di ampio respiro a medio termine”.

Roberto Alicandri

Marco Federici