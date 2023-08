San Felice Circeo. In tanti al Concerto di Danilo Rea, ma servizi igienici chiusi e cestini rifiuti assenti

Il giorno 24 agosto si è tenuto in San Felice Circeo , nella magnifica cornice di Vigna la Corte “l’ abituale ” esibizione del pianista Jazz Danilo Rea. Un classico delle note estive sanfeliciane! Tante le persone presenti compreso il Prefetto di Latina, ad ascoltare il repertorio del Maestro, con omaggi musicali a molti autori e cantautori italiani tra i quali Battisti, De Andrè ed Ennio Morricone. Unica nota stonata i bagni pubblici rigorosamente chiusi, nonostante la massiccia presenza di persone sia a Vigna la Corte che per le strade del Paese. Non si comprende perché l’amministrazione non provveda a riaprire regolarmente i servizi igienici , necessari per la popolazione . Va altresì segnalata la scarsissima presenza dei cestini per la spazzatura , per le sigarette nonostante precedenti slogan di sensibilizzazione , e assenza totale di raccoglitori per la raccolta delle deiezioni animali. La civiltà di un Paese si misura anche dalla qualità dei servizi .Oltre 90 Mila euro elargiti dal Comune in favore di Associazioni, Rete d’impresa e Comitati di festeggiamenti, poche risorse investite su servizi essenziali nel silenzio diffuso delle opposizioni.E mentre tutto procede nel silenzio totale, l’amministrazione, per meglio illustrare ai cittadini gli obiettivi raggiunti, si appresta a nominare un portavoce del Sindaco e della Giunta a spese dei cittadini e dei servizi essenziali!