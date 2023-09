Anche i Lions Roma Litorale Sud alla regata storica di Venezia

“Domenica 3 settembre c’era anche una rappresentanza del club Lions Roma Litorale Sud a Venezia ad assistere alla tradizionale e suggestiva regata storica sul Canal Grande.

A seguito del gemellaggio stretto tra il club Lions Roma Litorale Sud e l’associazione Rialto Mia di Venezia, il presidente Elena Ceccarini e il tesoriere Maria Pia Baldo hanno partecipato e collaborato insieme a Rialto Mia per la buona riuscita dell’iniziativa.

Emozionante assistere ad uno dei momenti più spettacolari e pittoreschi della vita veneziana dalla meravigliosa tribuna denominata La Peschiera dell’associazione Rialto Mia facendo il tifo per la squadra di casa, l’equipaggio della Voga veneta di Nettuno anch’essa gemellata con il club.

Festeggiamenti e cena hanno chiuso la serata e rinsaldato il patto di amicizia e collaborazione tra le due associazioni che hanno come fine l’impegno nel mondo del sociale e del volontariato”.