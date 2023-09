San Felice Circeo. L’8 settembre incontro per costituire Comitato cittadino che proponga soluzioni a tematiche sociali ed ambientali

“Il giorno 8 settembre alle ore 19 Fabio Serrecchia e Francesca Capponi terranno, presso lo Stabilimento ” Voglia di mare” di fronte all’American bar , un incontro teso a sondare la volontà dei partecipanti di costituire un vero Comitato cittadino, per proporre soluzioni a tematiche sociali ed ambientali, evidenziando gli interessi collettivi eventualmente trascurati e meritevoli di tutela, ponendosi in maniera costruttiva al fine di elaborare proposte di attivazione Servizi gratuiti sul territorio riguardanti tematiche sociali (sanità, scuola, formazione) ed ambientali (via delle batterie, Sentieri, Peretto, aree Pic nic, grotta delle capre, aree di depurazione, strade). Sentiamo la mancanza dei Comizi e delle persone. Il Comitato avrá lo scopo di sostenere le richieste dei cittadini e delle Organizzazioni impegnate sul territorio. Con la presente invitiamo all’incontro tutte le persone, le Associazioni che desiderano apportare un contributo al Ns. Paese. La Democrazia partecipata permette ai cittadini di avanzare direttamente delle proposte concrete.Riscopriamoci una Comunità!!!Desideriamo che le persone svolgano un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano il Paese”.