San Felice. Nasce il Comitato “CirceoBeneComune” : promuoverà la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche

“Il giorno 8 Settembre si è costituito il Comitato CirceobeneComune che come oggetto sociale avrà la funzione di avanzare proposte e progetti dei cittadini. Numerosa partecipazione dei cittadini (oltre 30 persone) , presenti anche il WWF , le associazioni, gli Organi di stampa. C’è voglia di partecipare attivamente nelle scelte riguardanti il Paese, l’urbanistica , Pnrr, i beni storici, archeologici, ambientali che devono costituire una risorsa per il Paese .Il Comitato promuoverà la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche avanzando come avviene nel bilancio partecipato, un percorso di dialogo sociale che tocca il cuore economico finanziario dell’amministrazione, puntando a costruire legami tra Istituzioni e abitanti e contemporaneamente tra i cittadini e le organizzazioni sociali.Il comitato rappresenta uno strumento di ascolto, relazione perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità e/o problematiche sociali, indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o implementare in modo da decidere attivamente le politiche future. Lo strumento a parere nostro più idoneo è Il bilancio partecipativo, che permette di partecipare alle politiche pubbliche locali e alla governance locale. Attraverso il bilancio partecipativo i cittadini possono esprimere la propria opinione sui piani di spesa ed investimenti programmati dall’Amministrazione. Ringraziamo tutti i partecipanti, nei prossimi giorni verrà approvato lo Statuto ( in fase di elaborazione) e il Comitato inizierà a svolgere le sue funzioni. Ovunque si è spento il senso della collettività del bene comune . Riscopriamoci orgogliosi e utili! Costruiamo insieme il Comitato “Circeobenecomune”! Uno strumento in più per la collettività, una nuova forma di Difensore Civico a tutela delle tematiche sociali , ambientali anche attraverso il bilancio partecipato”. Per informazioni e proposte contattare circeobenecomune@yahoo.com