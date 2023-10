Vendemmia di Campoverde

“Vorremmo innanzitutto ringraziare davvero di cuore tutti i protagonisti della seconda edizione della Festa di

Campoverde, stavolta patrocinata dalla Città di Aprilia:

• gli sponsor con il loro contributo, le cantine intervenute con le degustazioni, l’Ape d’Oro con il miele e le birre, la Protezione Civile con il faro e l’assistenza ai collegamenti elettrici, il Service del

M° Francesco Mollica, Fritto’s con i panini e le ciambelle al mosto, il Presidente del CdQ Campoverde, Franco Vona, per le zucche scenografiche, i ragazzi della Multiservizi per la pazienza degli spostamenti palco, il Bar Bernini per tutto il supporto alla nostra gastronomia, …

• E poi gli artisti che ci hanno intrattenuto nelle due giornate: i ragazzi Infioratori di Campoverde, Alessandro DJ del Sound Garage, i Maestri della scuola di Kung Fu “Long Quan Dao”, la maestra di danza della Palestra Selciatella e i suoi bambini, il Coro di San Pietro in Formis diretto dal M° Sonia Sette, la prof.ssa Luisa Raffaelli e il M° Loris Zecchin in un delizioso accompagnamento bossa,

l’insuperabile M° Alberto Clemente, campione apriliano del blues, il trio Ignazio-AlessandraElisabetta, che hanno coinvolto il pubblico a cantare, le pittrici Elisabetta Gavillucci e Patrizia

Bottalico, la fotografa Elena Castellacci.

• La nostra cara Lia Deiana, per il banchetto informativo sullo Screening del tumore all’utero e seno e sulla vertenza contro l’inceneritore di Gualtieri e il ciclo dei rifiuti metropolitani, riversati nelle

province circostanti. E un particolare ringraziamento a Carmen Porcelli e Nicola Fabrizio per aver curato tutta la parte delle indagini Storico-Ambientali della nostra poliedrica attività culturale.

• Infine, un grazie speciale al super-impegno di tutti i soci di Aprilia Libera, che si sono spesi per la riuscita dell’iniziativa, e alle cassiere volontarie; particolarmente, alle cuoche e i cuochi: con le loro preparazioni hanno ricreato i colori, i profumi, i sapori dell’autunno, nonostante i 31° C della splendida domenica “estiva” di ottobre!

A guardare bene, gli ingredienti c’erano tutti, quello più importante sono stati gli abitanti del Borgo, quelli che non si spaventano e che nessuno può trattenere dallo scendere nella loro piazza a sostenere chi si batte per i loro diritti. A loro, soprattutto a loro, va il nostro grazie”.

Aprilia Libera