Rugby Anzio: inizia la stagione nel migliore dei modi vincendo contro il Ceccano per 48 a 7

Comincia nel migliore dei modi la stagione del Rugby Anzio Club nel campionato di serie C. All’esordio casalingo il Fabraternum Ceccano è stato regolato con un perentorio 48 a 7. Domenica infatti iniziava la prima tranche della stagione, quella che porterà successivamente alla formazione dei gironi per la “fase promozione”, con la formazione di Ghellini che era impegnata in casa.

Il match ha visto un dominio territoriale indiscusso dei biancazzurri, che non permettevano all’avversaria praticamente di sorpassare la metà campo per tutto il primo tempo. Sfruttando una netta superiorità in mischia e in touche, l’Anzio nella prima frazione marcava per tre volte. Subito con Alimonti a cui faceva seguito la trasformazione di Santarcangelo, quindi con Giovanni Pacchiarotti che finalizzava sulla bandierina un’azione dei tre quarti e ancora con Rumbolà che sorprendeva la retroguardia avversaria battendo velocemente un calcio di punizione per il 17 a 0 parziale.

Identico copione anche nella ripresa, durante la quale arrivavano nell’ordine le mete di Troiano (ancora su calcio di punizione battuto velocemente) e di Santarcangelo che indovinava una bella percussione a metà campo, prima dell’unica segnatura ospite per il 27 a 7 temporaneo. Da lì si susseguivano le ultime marcature del match: ancora Santarcangelo, quindi Bighi che finalizzava una bella azione corale e Pacchiarotti per il 48 a 7 finale.

Una prestazione soddisfacente, considerato che molti automatismi alla prima di campionato possono ancora non essere perfetti, e soprattutto un ottimo modo per iniziare una stagione nella quale l’Anzio è chiamato a recitare un ruolo da protagonista. La RAC scenderà in campo, per la seconda partita della “fase promozione”, domenica 22 ottobre in trasferta contro il Kiwi Cisterna.

Nel prossimo fine settimana invece saranno di scena, sabato, la rappresentativa Under 14, mentre domenica sarà il turno dell’Under 12 e, a Ciampino, della formazione Touch per la prima tappa del circuito regionale.