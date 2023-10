“Per Aspera ad Astra”: nasce un’associazione di volontari ad Anzio

“Sono la passione e la sensibilità verso gli altri che spingono le persone ad intraprendere un’esperienza di volontariato.

Fare volontariato, che sia un’esperienza breve o una scelta di vita, significa dare una mano concreta ad una collettività e rappresenta un ottimo modo per rendersi utili svolgendo un’attività al servizio della propria o di una diversa e remota comunità.

Proporsi come volontario significa mettere il proprio tempo a disposizione per un’associazione no profit operante in vari ambiti, da quello sociale all’ambiente.

L’associazione “Per Aspera ad Astra” nasce dall’incontro di volontari che condividono il tema dell’assistenza ai più deboli, ai più bisognosi, ai più emarginati del nostro territorio e non solo.

Il nome dell’Associazione, letteralmente “Attraverso le asperità si giunge alle stelle”, è stato scelto dai soci fondatori per significare che la via della virtù passa attraverso le difficoltà. Un nome, questo, che si può definire motivazionale per i soci volontari dell’Organizzazione.

“Per Aspera ad Astra” è un’associazione benefica senza fini di lucro, fondata allo scopo di portare aiuto ed assistenza attraverso le proprie iniziative umanitarie ed i propri programmi. È nata ufficialmente il giorno 5 ottobre 2023 registrandosi presso l’Agenzia delle Entrate di Nettuno come Associazione Benefica, con l’obiettivo di intraprendere progetti in materia di sviluppo sociale dedicati al miglioramento delle condizioni di vita di chi è bisognoso.

Tutti i soci che svolgono attività di volontariato con “Per Aspera ad Astra” sono spinti da una vocazione e dal desiderio di rendersi utili senza chiedere nulla in cambio ed hanno coniato il motto: “Nella vita non raccogli ciò che semini, ma ciò che curi.”

Nella mattina di martedì 10 ottobre, l’Associazione ha iniziato la propria attività benefica donando alla Caritas di Anzio, SS Pio e Antonio, 900 uova che la responsabile, Palmira Federici, aveva richiesto per i “suoi” bisognosi.

La Caritas ogni giorno, in modo assolutamente gratuito, cerca di aiutare bambini, famiglie, persone senza fissa dimora, anziani e chiunque necessiti di aiuto per le proprie condizioni di vita.

“Per Aspera ad Astra” ringrazia la ditta “L’Uovo di Nettuno” per lo speciale trattamento economico che ha concesso all’Associazione che ha potuto soddisfare la richiesta della Caritas”.