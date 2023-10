Anzio Nettuno: Nasce il circolo di Sinistra Italiana dedicato a Michela Murgia

Ieri 10 ottobre si è tenuto il congresso costitutivo del Circolo di Sinistra Italiana di Anzio e Nettuno. Alla Presenza del Segretario regionale Massimo Cervellini, il coordinatore regionale Danilo Cosentino e Maurizio Carrozzi e Antonio di Lisa della Segreteria di Roma e Area Metropolitana, l’accento è stato posto sulla difficile situazione delle due cittadine del litorale romano attualmente commissariate per mafia e sul percorso di Sinistra Italiana in questi anni, con l’impegno costante al fianco delle realtà civiche, per la legalità e contro le mafie.

“Questo piccolo, ma significativo nucleo di Sinistra Italiana nelle nostre città, si propone di essere un presidio dei valori e delle politiche della Sinistra – dichiara Mariateresa Russo eletta Segretaria del Circolo Anzio-Nettuno – e di dare un contributo nel panorama politico, ma anche sociale e culturale dei nostri territori, dove mancano momenti di aggregazione e confronto soprattutto per le giovani generazioni. I pilastri del nostro impegno politico sono quelli portati avanti da Sinistra Italiana dentro e fuori le istituzioni: giustizia sociale, diritto al lavoro sicuro e dignitoso, lotta ai cambiamenti climatici, sanità pubblica, transizione ecologica. La dedica di questo nostro percorso a Michela Murgia, infine, sarà da guida nel rinnovare quotidianamente il nostro impegno per i diritti civili, per il diritto all’autodeterminazione del proprio corpo, per la lotta transfemminista ed il contrasto alla cultura patriarcale.”

Sinistra Italiana Circolo Anzio-Nettuno.