Anzio. Stella Maris, la Scuola contro la violenza sulle donne

Nella giornata del 23 novembre 2023 il Dirigente Scolastico, gli alunni e i docenti delle classi di scuola secondaria di I grado dell’Istituto “Stella Maris” di Anzio si sono riuniti per celebrare insieme la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’iniziativa, proposta dalla Scuola, è stata accolta a cuore aperto dagli alunni, che per primi si sono fatti promotori dell’evento: nei giorni precedenti, infatti, si sono occupati dell’allestimento della panchina rossa, posizionata nel cortile dell’istituto nel corso dell’evento, curando con sincero spirito empatico anche i momenti di riflessione e manifestazione.

“La violenza è un’espressione di paura, di odio e di disperazione.

È una scelta, non una necessità. Dobbiamo scegliere la pace, la compassione e l’amore.”

Gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, hanno manifestato contro la violenza sulle donne esprimendo i loro pensieri e le loro idee a favore dell’amore.