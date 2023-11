Aprilia. Autostrada Roma-Latina, il 30 novembre incontro pubblico con Astral

La Pontina sarà trasformata in autostrada a pagamento

Giovedì 30 Novembre 2023, alle ore 16.30 presso l’Enea Hotel di via del Commercio 1 ad Aprilia, si terrà l’incontro pubblico per illustrare alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, alle attività produttive e ai cittadini i dettagli progettuali ed esecutivi relativi alla realizzazione della bretella stradale Cisterna- Valmontone e dell’Autostrada Roma Latina. Relazionerà nel merito l’ingegner Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa e Commissario Straordinario di Governo per le opere strategiche. Interverranno all’incontro il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi e l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni.