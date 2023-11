Un’altra Aprilia: “Non abbiamo cambiato idea, ma diciamo no a mozioni fumose e ricostruzioni fuorvianti”

La propaganda di quella che fu la coalizione civica, oggi un mix tra PD-Azione-Italia Viva, poche ore dopo l’ultimo consiglio comunale si è attivata per offrire alla città una descrizione distorta di quanto accaduto in aula.

Vogliono far credere che sia cambiato l’orientamento della maggioranza sul tema discarica, ma è FALSO! Il tentativo premeditato di veicolare un messaggio fuorviante, in atto sin dalle prime battute della campagna elettorale, prosegue senza sosta. E’ più semplice innescare la macchina del fango che cercare soluzioni o pensare di assumersi anche una sola responsabilità davanti agli occhi dei cittadini, ma la città merita molto di più. Merita onestà intellettuale e soluzioni da presentare nelle sedi preposte, non il solito fumo negli occhi al quale la coalizione simil civica ha finito per abituarci.

La mozione presentata dall’opposizione non era altro che un tentativo fumoso e strumentale di alzare questo polverone sul nulla, perché il contenuto che qualcuno ha ammesso di aver concepito e studiato seduto al tavolo del bar, non sposta nulla, perché affronta un tema complesso e articolato come quello legato alla gestione dei rifiuti senza offrire soluzioni, senza vagliare alternative, senza spiegare con quali strumenti potersi difendere dall’arrivo di nuovi impianti.

Un documento sterile, che ratifica un’insensata fuga in avanti, dove si confondono competenze di Enti diversi, preconfezionato senza alcuna condivisione con la maggioranza, che si pretendeva dovesse votarlo. Chi ad ogni seduta non perde occasione per tentare di farci la morale, dovrebbe ben sapere che qualunque azione nella Pubblica Amministrazione si esplicita attraverso atti concreti.

Non abbiamo bisogno di perdere tempo a costruire specchietti per le allodole, siamo impegnati ogni giorno a lavorare sui fatti, per raggiungere un risultato concreto a beneficio dei nostri cittadini.

Coalizione Un’altra Aprilia