La giornata contro il femminicidio all’Istituto comprensivo Nettuno III

È così che nascono le magie.

Da un’intuizione, da un’idea che si concretizza, dalla collaborazione e dal gioco di squadra.

In una settimana particolarmente triste, in giorni di riflessione verso l’ennesima giovane vita spezzata, i docenti dell’istituto comprensivo Nettuno III hanno dato il loro contribuito, in ricordo di Giulia, e lo hanno fatto attraverso il prezioso aiuto dei loro alunni.

Dapprima la prof.ssa Federica Favale, partendo dal recupero di una sedia, ha coinvolto gli studenti con la creazione di un’installazione visiva che catturasse l’attenzione e scuotesse i cuori. E poi, in un vortice di entusiasmo, i colleghi di lettere, arte, musica, senza tralasciare tutti gli altri, hanno dato il loro prezioso contributo affinché si realizzasse un piccolo grande momento di condivisione sul tema del femminicidio.

Gli alunni hanno colorato il cortile dell’istituto, in via della Liberazione, con i loro disegni e slogan contro la violenza sulle donne, hanno prodotto poesie, riflessioni, hanno approfondito ed estrapolato i pensieri di grandi personaggi sensibili al tema.

Appuntamento improvvisato, ma mosso da un sentire comune, per le classi terze alle ore 10:00 nel cortile dell’istituto, dopo gli interventi della Dirigente scolastica, Dott.ssa Ramona Bica, del commissario prefettizio Antonio Reppucci e della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Maria Pia Baldo, che hanno ricordato ai ragazzi quanto sia importante proteggere le proprie compagne, sorelle, mamme, amiche. Quanto sia necessario denunciare, parlare, condividere.

E, sullo sfondo, una sedia rossa, una rosa e tante scarpette rosse, a simboleggiare tutte quelle donne che non ce l’hanno fatta a causa di un amore sbagliato, possessivo e violento, ma a sottolineare anche che, se uniti, possiamo davvero cambiare il futuro.