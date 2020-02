Un weekend ricco di sport, quello dell’8 e 9 febbraio per gli allievi di PGym 116 che, tra sabato e domenica, hanno partecipato alle gare di ginnastica artistica e ginnastica ritmica che si sono tenute rispettivamente ad Aprilia, Cori e ad Alatri.

Il team di tecnici guidati da Fabio Simonetti, da tutti noto per la storia professionale nel Busen di Nettuno, tira le somme di una due giorni carica di emozioni, soddisfazioni e passione.

Primo posto per i ragazzi della ginnastica artistica maschile, che hanno partecipato alle gare di Serie D Categoria Open, dando un distacco di 7 punti alla seconda squadra. Terzo posto per la ginnastica artistica femminile nella categoria Serie D “Junior” e quinto posto nella categoria Sedie D “Allieve”.

Ottimi risultati anche per le piccole della ginnastica ritmica, guidate dal tecnico Michela Muneroni che, con la loro eleganza, hanno conquistato diverse posizioni sul podio e tra le prime dieci in classifica.

“Hanno svolto tutti una buona gara, nonostante sia stata la prima volta in LC, cimentandosi anche con attrezzi nuovi. – dice Fabio Di Marzio, allenatore per la ginnastica artistica maschile, in riferimento al primo posto dei ragazzi della sua squadra – Ci sono state alcune imprecisioni, ma il risultato fa ben sperare per la seconda prova”.

Ginnastica artistica femminile Categoria LB Junior

Arianna Cecchini

Angelica Ionta

Gaia Bianchi

Sofia De Santis

Alicja Leone (assente per motivi di salute)

Ginnastica artistica femminile Categoria LB Allieve

Beatrice Falaschi

Sofia Elena Marisca

Carlotta Martufi

Asia Tagliaboschi (assente per motivi di salute)

Ginnastica artistica maschile Categoria LC Open

Raffaele Fiorini, al rientro dopo due anni di inattività in gara, causa problema fisico

Gabriele Sargenti Ghellini

Andrea Bonoldi

Tiziano Fedeli

Ginnastica Ritmica campionato individuale Allieve e Junior di primo livello LA GR

Arianna Tirocchi

Letizia Vittozzi

Aurora Maliziola

Michela Carminati

Carola Cellizza

Elisa Trasolini

Greta Ricci

Giada Costa

Alice De Maio

Bizzarri Chiara

Ansuini Viola