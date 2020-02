Come ottimizzare la gestione di una struttura alberghiera con i servizi di outsourcing

Amministrare e gestire una struttura ricettiva è un lavoro complesso ed è necessario svolgerlo in maniera efficiente, poiché il cliente, particolarmente attento ai dettagli, noterà subito se ci siano o meno delle criticità: il primo impatto è fondamentale e influenzerà, positivamente o negativamente, il giudizio degli ospiti e, di conseguenza, il rendimento dell’albergo.

È quindi importante che sia tutto impeccabile e, affinché ciò avvenga, si consiglia di usufruire dei servizi di outsourcing, che permettono di delegare a professionisti qualificati la gestione di alcuni degli aspetti chiave all’interno di una struttura alberghiera.

I vantaggi generali portati da questo tipo di società riguardano un approccio più specializzato a determinate attività, la possibilità di reindirizzare il personale e le energie aziendali verso gli obiettivi specifici dell’impresa, una maggiore flessibilità a livello di strategie e a livello di svolgimento pratico del lavoro, con una facilitazione nella gestione (non diretta) di determinate mansioni.

Nella fattispecie del settore alberghiero, l’outsourcing riguarda l’esternalizzazione di servizi di housekeeping e non solo a un’azienda specializzata nel settore specifico. Una delle società di riferimento in questo ambito è italberghi srl, che mette a disposizione degli albergatori una lunga esperienza per quello che riguarda ogni aspetto della pulizia all’interno delle strutture ricettive.

L’outsourcing nell’ottimizzazione della gestione della struttura

L’outsourcing mette l’albergo in condizione di ottimizzare le tempistiche di gestione e i costi, potendo contare sulla specializzazione e sulla professionalità offerti dalla società e rientrando in un’ottica di economia di scala: un’impresa che si occupa solo di certe mansioni, svolgendole solo quando necessario, può ridurre notevolmente i costi.

Società come Italberghi permettono di concordare con la struttura obiettivi e modo di portare avanti la collaborazione. Si possono così stabilire i termini di interazione e di aggiornamento reciproco, perché una corretta comunicazione è la base essenziale in qualunque rapporto umano e professionale. Va inoltre ricordato che esternalizzare determinati servizi, come quello delle pulizie, rende più facile impiegare le risorse solo negli orari in cui effettivamente se ne ha bisogno.

Inoltre, c’è un vantaggio in termini amministrativi: la fatturazione è unica, poiché non ci si relaziona a singoli dipendenti (che, per una struttura grande, possono essere davvero tanti) ma a una ditta che si fa carico di gestire il proprio personale.

Un’altra cosa da fare, sempre in un’ottica di ottimizzazione, è valorizzare il denaro risparmiato e investirlo, valutando le priorità: sicuramente rendere più belle le camere e acquistare cibi e bevande di pregio per i servizi di ristorazione sono scelte sempre valide, ma bisogna sempre ricordare che anche potenziare il settore pubblicità e marketing è fondamentale.

Come riconoscere una società outsourcing di qualità

Il requisito principale a cui deve rispondere la ditta esterna è quello di semplificare l’attività dell’azienda cliente e rappresentare davvero un modo di ottimizzare gestione e risorse. Il rapporto tra le due realtà deve essere chiaro, diretto e cordiale, mentre la comunicazione efficiente: tempi di risposta veloci e disponibilità sono le priorità che deve garantire una valida società di outsourcing.

Inoltre, non bisogna dimenticare come sia molto facile, ai tempi di internet, avere un termometro abbastanza affidabile del grado di apprezzabilità di una realtà: basta cercare e leggere le recensioni. Chi lavora bene si premura di rendere ben visibile la reputazione costruita in anni di lavoro, tanto che talvolta recensioni e commenti si trovano direttamente e comodamente sul sito stesso dell’impresa, come nel caso di Italberghi.

Naturalmente, non bisogna sottovalutare la possibilità di risparmiare: se sono previste offerte è bene approfittarne. In ultimo, sarebbe preferibile optare per società che adottano un approccio che integri anche l’impiego delle nuove tecnologie, che se ben sfruttate permettono di coordinare ogni attività in modo ancora più immediato ed efficace.