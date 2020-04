Rugby Anzio Club in prima linea per l’emergenza Coronavirus

Quando c’è da lottare, la Rugby Anzio Club non si tira mai indietro. Dopo aver partecipato con successo negli anni ad una lunga serie di iniziative solidali, come la Colletta Alimentare e la raccolta di fondi Movember (tanto per citarne due…), la società anziate si è messa in moto anche in questo periodo di emergenza.

La Rugby Anzio Club è in supporto alle comunità solidali del territorio, e per non sovrapporsi ad altre iniziative simili ha aderito al programma promosso dal gruppo nazionale della Fondazione Banco Alimentare.

Oggi, 3 aprile, il capitano della prima squadra della Rugby Anzio Club, Lorenzo Tumbarello, l’allenatore Stefano Infanti ed il genitore di un Under 8, Cristiano Santivecchi, sono andati in supporto presso la parrocchia del Sacro Cuore di Anzio.

Ieri Luca Santarcangelo e Salvatore Onori hanno supportato la comunità di Sant’Egidio di Anzio, prelevando pane e pizza da un noto forno del territorio.