Nettuno. Giunto finalmente l’accordo tra le due squadre di baseball per una squadra unica

“Siglato l’accordo tra Nettuno BC 1945 e Nettuno Baseball City per la squadra unica. Il nuovo consiglio direttivo del Nettuno BC 1945 sarà composto da: Fabio Bonifazi (Presidente), Leonardo Mazzanti (Tesoriere), Giulio Massi (Segretario), Marco Bianchi (Consiliere), Nicola D’Ambra (Consigliere), Gianluca Faraone (Consigliere). L’Assessore Ilaria Coppola ricoprirà il ruolo di consigliere e sarà la figura di garanzia in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale scelta dal Sindaco Alessandro Coppola.

E’ con profondo orgoglio e con immensa soddisfazione che sono qui oggi ad annunciare uno storico accordo tra le due maggiori realtà seniores del baseball nettunese. Sono felice di comunicare che dopo settimane di intenso e proficuo dialogo il Nettuno BC 1945 e il Nettuno Baseball City hanno raggiunto un’intesa che permetterà alla nostra città di avere un’unica società sportiva a rappresentarla ai massimi livelli del movimento nazionale e che, per comune accordo tra le parti, sarà il Nettuno BC 1945. Sin dal giorno del mio insediamento ho lavorato affinché tutte le divisioni che hanno caratterizzato in questi anni i rapporti fra le diverse anime del nostro sport, venissero appianate. Il risultato di una mancata strategia condivisa ha prodotto una delle pagine più brutte nella storia del baseball a Nettuno, ovvero l’assenza di una squadra rappresentante la nostra città nella massima serie. Una volta toccato il fondo, però, non si può far altro che risalire e oggi quelle stesse parti che sembravano irreversibilmente distanti hanno trovato i necessari punti di convergenza, con grande senso di responsabilità, per una collaborazione che punta a riportare il baseball nettunese ai fasti e alla gloria degni del nostro blasone e della nostra storia. Oggi è stata formalizzato l’accordo tra le due società con i rappresentanti del Nettuno Baseball City che entreranno nell’assetto societario del Nettuno BC 1945, impegnato oggi nel campionato di Serie A2. Alle due realtà, che saranno rappresentate in quote paritarie nel Nettuno BC 1945, si aggiungerà una figura di garanzia espressione dell’Amministrazione Comunale che fungerà da garante degli equilibri raggiunti. Un ringraziamento speciale va a tutti i dirigenti che hanno lavorato seriamente e responsabilmente per il raggiungimento di questo accordo e che ne hanno sposato le finalità, un pensiero va soprattutto a tutti i tifosi che finalmente potranno tornare a sostenere una unica squadra che li rappresenti e che, ci auguriamo, sia in grado di farli gioire per i successi che otterrà. Il nostro lavoro però non può e non deve fermarsi qui. Adesso l’obiettivo è quello di costruire una struttura solida dell’intero movimento del baseball a Nettuno, partendo dal settore giovanile, con l’obiettivo dichiarato di costruire una realtà che sia identitaria e profondamente connessa al tessuto sociale del nostro territorio. Il baseball ha da sempre rappresentato un fenomeno aggregativo di grandissimo impatto per i nostri ragazzi, con i suoi valori e con la sua filosofia e proprio da quei valori e da quello spirito deve ripartire per garantire continuità anche con le nuove generazioni. Auspico che tutte le società nettunesi lavorino in funzione della prima squadra perché solo uniti si può vincere e solo uniti si può costruire un progetto a lungo termine che metta al centro il baseball e Nettuno, al di là di vacui interessi personali, con la promessa che questa Amministrazione sarà sempre disponibile alla collaborazione ed al confronto per sostenere questo progetto di coesione sportiva, mantenendosi altresì vigile ed attenta al fine di impedire che si possano riproporre situazioni che mirino ad alimentare strategie divisive. Da oggi finalmente Nettuno torna ad essere la capitale del baseball. Uniti si può tornare a sognare. Uniti si tornerà a vincere. Tutti per Nettuno, Nettuno per tutti. #Unitedwestand #TuttiperNettuno”

Il Sindaco della Città di Nettuno

Ing. Alessandro Coppola