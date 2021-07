Sei atleti di squadre di Nettuno convocati nella nazionale under 15 di baseball

Sei atleti di squadre di Nettuno – un paio di loro però vivono ad Anzio – nell’Italia under 15 di baseball che dal 20 al 25 luglio disputerà il campionato Europeo di categoria. Li ha scelti il manager, Roberto De Franceschi, che alla vigilia della partenza per una “full immersion” a Ronchi Dei Legionari prima di dirigersi a Trnava (Slovacchia), dice: “Arriviamo a questa competizione da vice campioni d’Europa e andremo a giocarcela. Non sarà facile perché la concorrenza è agguerrita, ma abbiamo grande fiducia nelle nostre potenzialità. La differenza, come sempre, la farà il monte di lancio, i ragazzi sono pronti ma poi in questi tornei conta molto l’emotività”.

L’Italia giocherà la prima fase a Trnava contro Austria, Slovacchia e Olanda, in caso di qualificazione (passano le prime due del girone) andrà a Brno per la fase finale. Avversari più temibili la “solita” Olanda, ma anche i campioni in carica della Germania che sono nell’altro girone insieme a Russia, Repubblica Ceca e Francia.

I convocati sono:

Lorenzo Barbona (seconda base), Giacomo De Donno (ricevitore), Daniele Di Persia (terza base) e Riccardo Mazzanti (esterno e figlio d’arte, il papà è Giuseppe del Nettuno 1945) che militano nell’Academy Nettuno. Poi ci sono Francesco Gallo (esterno e lanciatore) e Filippo Sabatini (utility) che sono di Anzio ma militano nei Lions Nettuno.