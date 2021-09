Giovanni Cervone alla Scuola Calcio Elite

Un innesto di valore che non ha certo bisogno di presentazioni. La Scuola Calcio Elite da questa stagione si avvarrà delle prestazioni del grande ex portiere Giovanni Cervone, che sarà il preparatore del portiere dei ragazzi.

“Il chiaro obiettivo societario resta quello di far crescere e divertire i ragazzi più piccoli, senza lasciare in secondo piano la crescita tecnica e in questo nella nostra società possiamo contare oggi su due ex calciatori professionisti, il nostro responsabile della Scuola Calcio Sandro Tovalieri – Il Cobra e per l’appunto Giovanni Cervone.

La Scuola Calcio deve essere il fiore all’occhiello di una società che vuole fare calcio e vuole far crescere i ragazzi, per questo motivo il presidente Emilio Pasquino e il vicepresidente Leonardo Zompatori hanno voluto regalare al settore dei più piccoli un altro professionista.

Dicevamo che Cervone non ha bisogno di presentazioni, però due numeri vale la pena spenderli: 257 presenze in serie A e 184 in serie B, 4 presenze nella vecchia Coppa dei Campioni e 20 in Coppa Uefa. Oltre le 8 stagioni con la maglia della Roma, Cervone in serie A ha difeso i pali dell’Avellino, dove ha esordito nella stagione 1982/83, e del Brescia, mentre in serie B ha giocato con Catanzaro, Genoa e Ravenna, squadra con cui ha chiuso la carriera nella stagione 1999/2000″.

(nella foto da sinistra il dirigente Igino Piervenanzi, Giovanni Cervone, il presidente Emilio Pasquino, il responsabile della scuola calcio Sandro Tovalieri, il vice presidente Leonardo Zompatori e il direttore generale Massimiliano Ciceroni”.