La RAC riparte con una vittoria sull’Arnold Rugby. Domenica trasferta a Colleferro

Ricomincia con una vittoria casalinga la stagione del Rugby Anzio Club, che domenica sul proprio campo ha superato per 21 a 5 l’Arnold Rugby nella prima giornata della Pool 2 del girone A di serie C. La formazione di Ghellini, che ha tenuto quasi sempre il pallino del gioco in mano, ha chiuso nella ripresa un match rivelatosi comunque molto combattuto. Infatti gli ospiti, pur giocando per 50 minuti con un uomo in meno, hanno saputo opporre una strenua resistenza, dimostrando una buona organizzazione di gioco.

Nella prima metà della prima frazione i punti per gli anziati arrivavano da Santarcangelo, che centrava i pali in tre punizioni per il 9 a 0 parziale. A dieci dal riposo uno degli episodi chiave del match, l’espulsione decretata dal direttore di gara per placcaggio alto ad un giocatore della formazione romana, decisione che lasciava i suoi in 14 per il resto della partita.

La ripresa comunque si apriva con l’Arnold in meta, marcatura nata da una ripartenza veloce a seguito di una palla persa dell’Anzio nei propri 22 metri difensivi. I biancazzurri però reagivano immediatamente e poco dopo, al 14°, siglavano su azione di maul per il 14 a 5. La meta che chiudeva definitivamente i giochi arrivava a 8 dalla fine, ad opera di Tumbarello che concretizzava una mischia ai 5 metri vinta dagli avanti della Rac, per il 21 a 5 conclusivo.

Questa settimana per la seconda giornata la formazione di Ghellini andrà in trasferta a Colleferro, quindi domenica 23 marzo ancora un incontro fuoricasa sul campo dell’Appia Rugby.

Nel fine settimana sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile. L’Under 15 sabato, in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha perso per 38 a 21 contro le Fiamme Oro. Domenica di attività anche per le rappresentative Under 9 e Under 11, e per la rappresentativa Touch che ha ottenuto, a Morlupo, il secondo posto nella terza tappa del campionato regionale. Questo weekend, oltre alla prima squadra impegnata a Colleferro, sarà la volta anche delle formazioni Under 13 e Under 7.