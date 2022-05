L’Anzio Calcio 1924 ai playoff per la conquista della serie D

“In questo momento d’oro per tutte le discipline sportive del nostro territorio, un grandissimo in bocca al lupo a tutta la squadra dell’Anzio Calcio che sarà impegnata nei playoff per la conquista della serie D e tante felicitazioni al Falaschelavinio, che ha raggiunto la meritata salvezza nel campionato d’eccellenza. Un sentito ringraziamento, inoltre, al Presidente dell’Anzio, Franco Rizzaro ed a tutto lo Saff per la bella accoglienza di ieri allo Stadio e per il riconoscimento che ho particolarmente apprezzato”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che nella giornata di ieri è intervenuto allo Stadio del Calcio, per stare vicino alla società ed alla squadra dell’Anzio 1924, nell’ultima partita di campionato vinta contro l’Atletico Lodigiani e ad una settimana dall’inizio dei playoff per la Serie D.