Stefano De Blasis vola da Nettuno alla maratona di Chicago

Stefano De Blasis atleta della ASD Italia Sport Running di Nettuno con un volo di circa 10 ore è atterrato a Chicago usa. Il 9 ottobre per partecipare alla regina delle gare (maratona di 42,195 km) piazzandosi circa 15000 tra oltre i 40.000 partecipanti esperienza bellissima e consiglia a tutti i maratoneti. Stefano è solito partecipare a maratone sparse per il pianeta, infatti il suo curriculum vanta più di 20, e non gli sono mancate le più importanti, New York, Boston,Berlino , adesso anche Chicago e la prossima sarà Londra a primavera. Tutto lo staff di Italia Sport Running si è congratulato con Stefano per l’ottima prestazione e per aver portato i colori dell’ Italia in giro per il mondo.