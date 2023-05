Anzio e Nettuno basket tra i banchi di scuola per la prima School Cup 3 x 3

L’Anzio e il Nettuno Basket Club annunciano l’organizzazione della prima SCHOOL CUP 3×3 riservata alle scuole secondarie di primo grado.

L’iniziativa vedrà coinvolte cinque scuole tra Anzio e Nettuno, saranno ben 68 classi a contendersi la coppa e non solo. Saranno infatti presenti diverse attività parallele e intrinseche alla competizione a testimonianza di quanto il progetto voglia essere inclusivo.

Ieri mattina i nostri istruttori hanno presentato ufficialmente per la prima volta il progetto che porterà alla School Cup 2022-23 nella sede della scuola media “Ennio Visca” in Via della Liberazione.

I responsabili dell’iniziativa hanno esposto agli studenti le principali attività che graviteranno intorno alla nostra proposta e le motivazioni che ci hanno spinto ad organizzare un evento che andrà ben oltre la pratica sportiva.

I nostri allenatori spiegheranno direttamente ad ogni classe regolamento e modalità del torneo e tutti gli studenti disporranno di un’ora di teoria sulla pallacanestro 3×3 e di un’ora di pratica con gli istruttori di Anzio e Nettuno Basket, già attivi all’interno delle scuole.

L’iniziativa ha lo scopo di portare tra i banchi i principi di lealtà sportiva attraverso lo stimolo di una competizione che possa promuovere la pallacanestro nelle scuole e fungere da veicolo per aggregare gli studenti delle nostre città provando a contrastare l’elevato tasso di abbandono dall’attività sportiva in età adolescenziale.

Dopo la prima fase di formazione citata precedentemente, è previsto un primo torneo all’interno della Scuola stessa ed infine una fase finale tra gli Istituti partecipanti che si disputerà nel nuovo Palazzetto dello Sport di Anzio dove verranno invitate tutte le classi che hanno preso parte all’iniziativa.

All’interno di ogni squadra oltre ai 4 giocatori previsti da regolamento (con un massimo di due tesserati) saranno presenti un coach, un team manager, un fotografo e un addetto stampa. Verrà presentato lo sport in tutti gli aspetti per far capire che l’attività non è legata solo ai campioni, ma è fatta di tante professionalità e capacità diverse.

Gli studenti scriveranno un tema sui valori dello sport, mentre sotto la supervisione dei professori di arte sarà possibile dare sfogo alla propria fantasia creando cartelloni e striscioni per supportare i propri compagni.

Data la notevole differenza fisica tra le tre annate coinvolte si è deciso di dividere la SCHOOL CUP 2022-23 in tre categorie, un campionato per le prime medie, uno per le seconde e uno per le terze.

L’Anzio e il Nettuno Basket si occuperanno di fornire il materiale didattico video, con la presentazione del regolamento ufficiale del 3×3 illustrato da un tecnico federale, le divise del torneo, i palloni ufficiali FIBA 3×3 e gli arbitri per le partite.

Verranno creati profili social dove consultare calendari, risultati, classifiche e più in generale tutti i contenuti che i ragazzi realizzeranno.

L’organizzazione è estremamente orgogliosa del progetto presentato e fiducioso per quanto concerne la sua realizzazione e ci tiene a sottolineare come l’aspetto sociale e formativo avrà la priorità.