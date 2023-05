Taekwondo. ASD TDN: la vittoria di uno è la vittoria di tutti

La ASD TDN Anzio, guidata dal Maestro Di Nicola, raggiunge importanti traguardi in questa prima parte del 2023. In data 2 marzo con l’atleta Davide Gentile, conquista una splendida medaglia di bronzo ai campionati italiani cadetti cinture rosse. In data 22 aprile , ai campionati italiani junior e senior cinture rosse, Natalia Marconi sale sul gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’oro, medaglia di bronzo per Dalila De Zorzi e Gabriele Guasco. Con questi risultati la TDN ANZIO conquista la coppa classificandosi terza società d’Italia. Nel campionato interregionale Emilia Romagna tenutosi il 6 e 7 maggio 2023 a Riccione, la squadra si classifica quarta società su 130 iscritte, nella categoria junior e senior conquistando un’altra splendida coppa. La TDN Anzio si aggiudica 3 medaglia d’oro con Benjamin Bendezu Hynek , Martika Lupi e Luca Gugliotta, 3 medaglie d’argento con Riccardo Dumbrava, Giulia Armenise e Angelica Ghirelli e 3 medaglie di bronzo con Giada Bendezu Hynek, Alessandro Porrà e Lorenzo Di Nicola. Un weekend da incorniciare. Entusiasmo, spirito di squadra, senso di appartenenza, rispetto, educazione, felicità, gioia, divertimento, grandezza, consapevolezza, lealtà, forza, coraggio, grinta, determinazione, voglia di vincere, fatica, sopportazione, si potrebbero aggiungere tanti altri aggettivi….. Sono i valori ed i punti di forza della splendida realtà della TDN ANZIO, LA VITTORIA DI UNO È LA VITTORIA DI TUTTI

Un ringraziamento particolare a tutta la squadra e a Nadia Di Stefano, la mental coach, una professionista sempre più importante della TDN Anzio.