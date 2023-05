Roma. Morena, morto il papà di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata

Stefano Mastropietro, 44 anni, il padre di Pamela la ragazza di 18 anni violentata e uccisa a Macerata nel gennaio del 2018, è stato trovato morto nella sua abitazione a Morena, centro in provincia di Roma. Sulle cause del decesso sono in corso le indagini, potrebbe essere legato a un malore o ad un gesto estremo e risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sul posto è intervenuta la Polizia. Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia. L’ex moglie, Alessandra Verni, ha pubblicato un post su facebook in cui afferma: “Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia”.