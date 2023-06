Domenica 25, la sfida tra Nettuno Softball City e White Tigers Massa

Torna a casa il Nettuno Softball City, dopo che il calendario ha visto la squadra impegnata in trasferta in questi turni di campionato, sarà di nuovo, finalmente, il diamante Stefano Pineschi di Anzio, teatro delle partite di campionato.

In programma domenica 25 (gara uno ore 12.00 gara due dopo ’30 minuti dal termine del primo incontro) la sfida tra le padroni di casa e White Tigers Massa, valevole per la terza giornata di ritorno.

La squadra toscana arrivata rinfrancata a questo appuntamento dopo le vittorie ottenute nel turno precedente nel derby contro le Nuove Pantere Lucca, che le hanno permesso il sorpasso in classifica non occupando più l’ultimo posto nel Girone B della SerieA2, con 4 vittorie e 12 sconfitte, alla ricerca di uscire dalla zona play out, mentre il Nettuno dopo le sconfitte contro la capolista Longbridge resta ai margini della zona play off, ma ampiamente soddisfatto del cammino fin qui percorso.

La squadra di casa negli ultimi turni di campionato, paga soprattutto i diversi infortuni che hanno minato il roster ed obbligato il manager Cirelli anche a schierare formazioni assolutamente inedite in queste gare, sarà un avversario da prendere con le molle quello di domenica che nonostante il posto in classifica, presenta diverse individualità di rilievo (nel box di battuta BASSI .AVG 375 e DI BENEDETTO .AVG 341) sul monte di lancio le due lanciatrici partenti spesso non sono state supportate a dovere dalla difesa (PAPUCCI 2 W 7 L ERA 4.12 e FABBRINI 2 W 2 L ERA 4.97).

Tra le partenti del Nettuno Softball City, e protagonista di questa stagione, sicuramente Marta Salvini (3 W 2 L ERA 4.64) con cui parliamo oltre che di questa sfida in classifica anche delle attività extra.

Partiamo dalle tue attività extra Nettuno Softball City, baseball5 con le scuole del Lazio, come è andata questa esperienza?

”Con l’Istituto Comprensivo Anzio V, l’esperienza è stata molto positiva,il baseball5 è uno sport che è stato introdotto solamente lo scorso anno, ho trovato buoni elementi già pronti per giocare ed essere competitivi, purtroppo ci sono state poche occasioni per allenare la squadra e devo dire che sono stati bravi i ragazzi per il risultato ottenuto, in più c’è stato anche la collaborazione con Vito Martufi dei Dolphins Anzio. Lo scorso anno fù solamente una manifestazione dimostrativa del baseball5, mentre quest’anno è stata agonistica, abbiamo raccolto il secondo posto nella selezione Provinciale e terzi a livello regionale, possiamo solo che migliorare in futuro, soprattutto aumentando il numero degli allenamenti, e puntare la prossima alla vittoria a livello regionale per accedere alla fase finale per il titolo nazionale. Il baseball5 ha molti aspetti positivi, è coinvolgente per i ragazzi, è molto rapido, veloce, mi piace parecchio,anche se non sono “padroni” del baseball. La considero una disciplina che si adatta molto alla scuola, ed anche ad altre comunità, può essere uno sport dove si può investire per avere un notevole rientro.”

Sei impegnata anche nella nazionale U15 softball quale preparatore atletico, come imposti il lavoro in questa stagione senza competizioni in programma?

”Questa stagione abbiamo diversi appuntamenti internazionali, tra cui spiccano i Mondiali in Giappone, in programma ad ottobre, nelle scorse settimane la nazionale è stata sempre in Giappone per Utsugi Cup al fine di assaggiare anche l’ambiente dell’estremo oriente, poi a fine mese ci sarà il Torneo di Bollate. Sono in costante contatto con lo staff tecnico guidato dal manager Maristella Perizzolo e con tutte le giocatrici, per gestire ed uniformare il lavoro anche con i rispettivi club. Le atlete sono impegnate nei campionati sanno quali sono gli obiettivi e stanno lavorando per fare bene in ottica soprattutto del mondiale giapponese.”

Veniamo al Nettuno Softball City, qualche passaggio a vuoto in questo girone di ritorno, dopo un girone di andata praticamente sempre in testa, quali le prospettive da qui al termine della stagione e dove può migliorare te e la squadra ?

“Nelle ultime uscite non abbiamo avuto delle partite positive, soprattutto perché impegnate in trasferta, i viaggi portano via sempre molte energie, ci sono dei piccoli svantaggi, non abbiamo il nostro pubblico, non siamo sul nostro campo, sono degli elementi che possono influire negativamente sull’andamento delle partite.

Adesso in questa fase del campionato, il calendario ci vedrà più volte impegnate in casa e credo che possiamo riprendere il cammino positivo fin qui avuto, abbiamo avuto qualche assenze dovute per infortuni o per defezioni dovute al lavoro, durante il lungo cammino del campionato, ci possono stare, ma possiamo riprendere il percorso per andare nei primi posti della classifica, avere la giusta motivazione in campo e non pensare che già siamo arrivate. Personalmente nelle ultime partite ho avvertito la differenza di temperature, il caldo non mi aiuta, influisce sul mio modo di lanciare, dovrò non pensare al fattore caldo ed essere più compatta nei movimenti, per dare sempre il massimo, per me e per la squadra.

La squadra è un bel gruppo, siamo unite e compatte, dobbiamo lavorare maggiormente sugli errori che possono capitare durante una partita ed essere sempre concentrate, non farsi condizionare dall’errore appena commesso ed impegnarsi di più sull’attacco, dove nella trasferta di Bologna siamo state deficitarie, il box di battuta dovrà tornare ad essere più incisivo. In campo non dobbiamo distrarci e tenere sempre il morale alto.

Questa domenica abbiamo un test importante contro Massa e portare a casa il risultato, anche se abbiamo delle assenze, dobbiamo vincere per spingersi in alto nella classifica, per chiudere sempre più in maniera positiva questo campionato”