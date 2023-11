Anzio. Sport, l’arte marziale del Chanbara al club dei Cesari

Il Club dei Cesari ad Anzio ospita come Tecnico Federale il Maestro Jose Pincay che da 5 anni pratica il Chanbara. Uno sport grazie al quale diversi allievi allenati dal Maestro sono stati convocati alle selezioni per la Nazionale, di cui Pincay fa parte ancora come atleta. Nel weekend dell’ 11 e 12 novembre scorso infatti sono stati impegnati alla XVIII COPPA ITALIA SPOCHAN a Piacenza, portando un Oro a casa e con la partizione come Giudice di Gara l’allievo Lorenzo Rinaldi.

Che cos’è il Chanbara

Il Chanbara che viene praticato ad Anzio dal 2018, grazie al Maestro Pincay, è uno sport dove vengono utilizzate spade fatte in materiale gommoso soffice, oppure ad aria compressa. Ciò consente di colpire l’avversario anche energeticamente, certi di non procurare traumi. Il nome CHANBARA è una forma di onomatopea giapponese che richiama il suono prodotto dallo scontro delle spade utilizzate dai SAMURAI.

Lo sport Chanbara chiamato anche “spochan” consiste in un combattimento libero tra due o più partecipanti muniti di diverse armi. Nato in Giappone nel 1971 in Italia esiste ufficialmente dal 2002 come Federazione Sport Chanbara Italia (FeSCI). Questa arte marziale è basata sul GOSHIN-JUTSU, l’arte della difesa personale.

A differenza di altre arti marziali, lo sport Chanbara non ha subito una codificazione estrema dal momento che tutti i colpi che potrebbero sconfiggere l’avversario sono ammessi. È pertanto uno sport moderno caratterizzato da azioni estremamente veloci e a livello visivo risulta altamente spettacolare. Il Chanbara, praticato ad alti livelli comporta l’esigenza di un intenso allenamento tecnico e fisico e rappresenta un duello a tutti gli effetti che raccoglie tutti gli aspetti tecnico-tattici delle altre discipline schermistiche orientali e di quelle occidentali, privilegiando il profilo dello sport e del gioco.