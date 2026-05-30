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Il 30 e 31 maggio si svolgerà in tutta Italia il”Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi contro il finanziamento pubblico ai giornali

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Il 30 e 31 maggio si svolgerà in tutta Italia il”Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi e dal comitato referendario per l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

Per due giorni centinaia di volontari,
attivisti e autenticatori saranno presenti
da nord a sud con banchetti, iniziative
pubbliche ed eventi organizzati nei
capoluoghi di provincia e in numerosi
Comuni italiani per consentire ai cittadini di firmare il quesito referendario che chiede l’abolizione dei contributi pubblici diretti alla stampa.
“II Firma Day sarà un grande momento
di partecipazione popolare -dichiara
Alessandro Di Battista, Fondatore dell’Associazione Schierarsi – Sempre
più cittadini chiedono di poter decidere
direttamente su un tema che riguarda il
rapporto tra informazione, politica e
denaro pubblico”.
Anche a Nettuno (RM) sarà possibile firmare il quesito referendario Domenica 31 Maggio presso il banchetto organizzato in Via Giacomo Matteotti (fronte Comune)dalle ore 18:00 alle ore 21:00
Maggiori informazioni e link per firmare
online: www.bastasoldiaigiornali.it

Contatti :
Nettuno@associazioneschierarsi.it

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