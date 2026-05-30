Il 30 e 31 maggio si svolgerà in tutta Italia il”Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi contro il finanziamento pubblico ai giornali

Il 30 e 31 maggio si svolgerà in tutta Italia il”Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi e dal comitato referendario per l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

Per due giorni centinaia di volontari,

attivisti e autenticatori saranno presenti

da nord a sud con banchetti, iniziative

pubbliche ed eventi organizzati nei

capoluoghi di provincia e in numerosi

Comuni italiani per consentire ai cittadini di firmare il quesito referendario che chiede l’abolizione dei contributi pubblici diretti alla stampa.

“II Firma Day sarà un grande momento

di partecipazione popolare -dichiara

Alessandro Di Battista, Fondatore dell’Associazione Schierarsi – Sempre

più cittadini chiedono di poter decidere

direttamente su un tema che riguarda il

rapporto tra informazione, politica e

denaro pubblico”.

Anche a Nettuno (RM) sarà possibile firmare il quesito referendario Domenica 31 Maggio presso il banchetto organizzato in Via Giacomo Matteotti (fronte Comune)dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Maggiori informazioni e link per firmare

online: www.bastasoldiaigiornali.it

Contatti :

Nettuno@associazioneschierarsi.it