Talent Show X Edizione: Un Decennio di Stelle per l’IC Nettuno III tra emozioni, inclusione e il ritorno dei Grandi Campioni

NETTUNO – Una serata magica, di quelle che lasciano il segno nel cuore e nella memoria di una comunità intera. Nella splendida cornice del Teatro Spazio Vitale, giovedì 28 maggio è andata in scena la decima edizione del Talent Show dell’IC Nettuno III. Più che un semplice concorso scolastico, l’evento si è confermato un progetto pedagogico e culturale di straordinaria potenza, capace di svelare la grande valenza educativa dell’arte e della scuola quando sanno unire passione, disciplina e inclusione.

L’edizione di quest’anno, tagliando il prestigioso traguardo dei dieci anni, ha assunto una veste ancora più gloriosa. La referente e ideatrice storica del progetto, la Prof.ssa Valentina Ciambrone, ha voluto fortemente una celebrazione speciale: sul palco non sono saliti solo i meravigliosi talenti emergenti della scuola di oggi, ma sono tornati, in veste di super ospiti, gli ex alunni che proprio su questo palcoscenico hanno mosso i primi passi e che ora, a distanza di anni, stanno collezionando successi e riconoscimenti straordinari a livello nazionale e internazionale nelle rispettive discipline artistiche. Un ruolo fondamentale nel decretare il successo trionfale della serata lo ha avuto la coppia alla conduzione, la Prof.ssa Sonia Saccuta e il prof. Mattia Giallonardo, che si sono avvicendati sul palco con una disinvoltura e una complicità straordinarie rendendo la serata incredibilmente divertente, fluida e piacevole per il foltissimo pubblico in sala. Regia perfetta e coordinamento luci impeccabile a cura della straordinaria artista Simona Crivelloni.

A valutare le performance e a guidare i ragazzi in questo percorso di crescita è stata una giuria di altissimo profilo, guidata in prima linea dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Ramona Bica, e composta dai docenti Valentina Ciambrone, Giuseppina Catanzani, Teodora Di Fede, Alessia Mirra, Federica Morone, Federica Barbato e Filippo Valente.

La serata ha visto anche la partecipazione attiva delle istituzioni cittadine. Tra i momenti più emozionanti, le premiazioni e i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Roberto Imperato e del Comandante Mauro D’Angelo, della stazione dei Carabinieri di Nettuno. Presente in sala anche la dott.ssa Maria Pia Baldo, in rappresentanza del Lyons Club.

Il vero colpo di fulmine emotivo della serata è stato il passaggio di testimone tra passato e presente. Gli ex alunni, oggi artisti formati e studenti d’eccellenza, hanno letteralmente incantato lo Spazio Vitale:

 Gabriele Combi: chitarrista rock- metal e musicista brillante.

– Keira Vasquez Chavez: cantante, pianista e violinista.

– Davide Pacini: un vero talento del pianoforte, vincitore di prestigiosi premi nazionali e internazionali

– Giada Mansi: promessa della danza classica e contemporanea.

- Ludovica Nunziato: ballerina professionista vincitrice di numerosi premi che ha calcato palchi internazionali.

- Francesco Morelli: poliedrico cantautore e musicista.

- Angelica Pappalardo: ballerina dai numerosissimi podi nei campionati di danze accademiche e docente di danza.

- Lorenzo Rabini: straordinario cantante arrivato fino alla finale nazionale del concorso “Fuoriclasse Talent”.

Le esibizioni dei ragazzi dell’IC Nettuno III hanno spaziato tra le arti più diverse, regalando momenti di altissimo livello tecnico e interpretativo. Le categorie che hanno visto brillare i nuovi talenti della scuola sono state: Ballo in Gruppo, Talenti Speciali, Discipline Sportive e Acrobatiche, Canto Solista, Montaggio Video e Cortometraggi, Strumento Solista, Recitazione, Performance Creative, Ballo Solista.

Ad aprire la serata l’esibizione del Coro “Andante con Brio” e del Laboratorio strumentale diretto dalle prof.sse Giuseppina Catanzani e Teodora di Fede.

Un momento di eccezionale valore inclusivo e sociale è stato il Flash Mob a sorpresa della classe 2D, organizzato dalla Prof.ssa Annalisa Marino in collaborazione con l’Officina LIS capace di unire musica, danza e lingua dei segni in un messaggio di rispetto e unione che ha meritato un encomio solenne consegnato dal Comandante D‘Angelo.

Ad arricchire culturalmente l’evento, durante l’intervallo, il pubblico ha potuto ammirare una curatissima Mostra d’Arte allestita all’ingresso del teatro, con le opere realizzate dagli alunni sotto la valida guida delle professoresse Valeria Cioli, Simona Vettori e Roberta Sanfilippo.

Il servizio di sala è stato inoltre gestito egregiamente dai ragazzi dell’ISS Apicio- Colonna Gatti, di cui si ringrazia la Dirigente, prof.ssa Renata Coppola.

Un successo così imponente non sarebbe stato possibile senza una straordinaria macchina organizzativa e il supporto del tessuto cittadino. Un ringraziamento speciale è andato agli sponsor che hanno creduto fortemente nel progetto e nella valorizzazione dei giovani di Nettuno: l’Officina LIS di Francesco Avvisati e Mauro Iandolo, lo Studio Sugamosto, e altri due sostenitori del territorio che hanno preferito rimanere nell’anonimato e il contributo prezioso della prof.ssa Annalisa Marino.

Il Talent Show X Edizione si chiude con la splendida foto di gruppo sul palco e con i saluti orgogliosi della Dirigente Ramona Bica e della Prof.ssa Valentina Ciambrone. L’IC Nettuno III dimostra ancora una volta che la scuola non è solo il luogo dove si riempiono registri, ma il terreno fertile dove i sogni mettono le radici per volare lontano. Al prossimo decennio di stelle!