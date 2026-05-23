Medaglia d’argento per il Circolo scherma Anzio al torneo “Fencing For All”

Domenica 17 maggio il Circolo Scherma Anzio a Segrate ha conquistato il secondo posto nella seconda tappa di Fencing For All, prestigioso circuito integrato a squadre. La squadra anziate ha dominato le pedane lombarde giungendo in finale e consolidando la già conquistata seconda posizione della classifica nazionale. Questo successo testimonia il valore dell’inclusione e dello spirito di squadra in una manifestazione che unisce sport e solidarietà.

Nel palazzetto meneghino il team composto da Roberto Bezzini, Andrea Culla, Matteo Di Noia e Jacopo D’Antonio ha affrontato una competizione caratterizzata da uno straordinario spirito agonistico. Gli spadisti hanno mostrato una scherma efficace e corale fin dalle prime stoccate, confermando la solidità di un gruppo capace di eccellere in contesti di alto profilo.

Il cammino dei portacolori dell’Anzio Scherma è iniziato in modo impeccabile nella fase a gironi, dove hanno ottenuto il primo posto della classifica provvisoria. Tale piazzamento ha permesso loro di avanzare con autorità nel tabellone a eliminazione diretta, fino a vincere la semifinale.

Grazie a queste vittorie, il Circolo Scherma Anzio occupa con ottanta punti la seconda posizione nella classifica nazionale di questo circuito inclusivo.

«È per me una grande soddisfazione come maestra», commenta Giorgia Fontana; «È senza dubbio un rendimento agonistico di rilievo, ma sono soprattutto fiera della maturità e della sensibilità dimostrate sul lato umano da parte dei nostri ragazzi».