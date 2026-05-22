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Il 12 giugno l’associazione “Un Angelo per amico” al Fiuggi Expo 2026

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Il 12 giugno l'associazione "Un Angelo per amico" al Fiuggi Expo 2026 1Con immenso piacere Vi annunciamo la presenza al Fiuggi Expo 2026.

Il 12 Giugno ci sarà la giornata della nostra Associazione.
Stiamo lavorando da mesi per regalarvi il massimo e creare un palinsesto degno della manifestazione.
Talmente ricco il programma che siamo stati costretti a creare ben 2 locandine.

Nella locandina BIANCA tutto quello che si svolgerà all’interno dell’Officina della Memoria.
⬜️ ️Esposizione quadri di Emanuela Lanzi
⬜️ ️Salotto culturale della mattina con la pittrice e scrittrice Emanuela Lanzi.
⬜️ ️Salotto culturale del pomeriggio con il Presidente Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile Luca Massaccesi.

In quella GIALLA invece lo spettacolo serale in Piazza Martiri di Nassiriya.
🟨 ️Folklore con “Gli Amici del Ciociaro”
🟨 ️Live Music con Violacustica “Sospesi nel Silenzio” con Valentina Viola e Angelo Capozzi.
🟨 ️️Music performed by Benedetta Zago
🟨 ️Live show comico con Marko Tana
🟨 ️Animazione Tarzan Team Animazione e MWEVENTI
🟨️ Premiazioni varie e Riconoscimento a Beppe Incocciati
🟨️ Presenta la serata Sasà
🟨 Con la partecipazione e supporto della Protezione Civile Fiuggi

La serata verrà inaugurata con un corteo che partirà da Piazza Spada.
Rigorosamente in abiti tradizionali, cantando e danzando fino al palco.
Durante il percorso entusiasmo e sorrisi a volontà.

Ma tanto altro ancora e ricche sorprese.
Non mancate!

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