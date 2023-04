Nettuno Baseball & Softball City ai nastri di partenza, siglato importante accordo con Dolphins Anzio

Nettuno Baseball & Softball City ai nastri di partenza, per la nuova stagione, siglato importante accordo con Dolphins Anzio, le parole del presidente Mario Atturo.

Mancano pochi giorni alla partenza del campionato di SerieA2 di softball, che vedrà ai nastri di partenza la formazione femminile di softball, del Nettuno Baseball & Softball City, è stato un inverno pieno di ostacoli, quello affrontato dalla società nettunese che ha saputo superare le diverse difficoltà logistiche che si sono succedute in questi mesi, una nuova realtà come quella della categoria superiore, mette davanti tante situazioni che sono state affrontate e superate dalla dirigenza, anche senza l’apporto di un main sponsor.

Partiamo dal campo di gioco, le partite casalinghe del Nettuno Baseball & Softball City, si svolgeranno sul campo Stefano Pineschi dei Dolphins Anzio, un impianto che già si è fatto ammirare da tanti in Italia (lo scorso anno fù sede di ritiro della nazionale italiana Elite in preparazione degli Europei), in quanto il campo Tonino Marcucci non aveva tutti i requisiti per poter ospitare la partite del campionato di SerieA2, inoltre il girone B, prevede diverse trasferte a dir poco impegnative, infatti saranno ben due i viaggi in Friuli Venezia Giulia, contro Stars 81 Ronchi e Castionese, le altre trasferte da affrontare saranno contro Nuove Pantere Lucca, Rovigo, White Tigers Massa, Longbridge Bologna, che rappresentano un grande sacrificio economico da affrontare.

Le atlete guidate dal nuovo manager Alessandra Cirelli, e dai coach Massimiliano De Cesaris, Daniele Frezza e Mirco Caradonna, hanno lavorato in maniera “gitana” in questi mesi, intensificando il lavoro durante il mese di marzo.

Il Direttore Sportivo Fulvio Bellobono, confermando gran parte del roster della trionfante promozione dalla Serie B della scorsa stagione, sta inserendo nel roster delle atlete che aggiungeranno sicuramente maggiore competività per il campionato di SerieA2.

L’accordo siglato con la società Dolphins Anzio, è solo l’inizio del progetto del City, che vuole rendere solida e duratura la presenza del softball sul nostro territorio, al fine di aumentare le praticanti di questo sport tutto al femminile.

Abbiamo raccolto una dichiarazione del Presidente Mario Atturo, impegnato proprio in queste ore, ad organizzare e coordinare, le ultime incombenze burocratiche ed amministrative della società.



“ Siamo davanti ad una nuova stagione, che vogliamo affrontare nei modi migliori e lasciando il nostro segno sul campionato, siamo novizi in questa categoria, abbiamo lavorato duramente in questo inverno per affrontare questo campionato. Siamo felicissimi del nostro accordo con Dolphins Anzio, che getta le basi per un solido futuro del softball. E siamo grati alla società guidata dal presidente Umberto Pineschi dell’ospitalità che riceviamo. In virtù di questo accordo ci sarà una formazione U18 targata City con un roster in maggioranza targato Dolphins, e sempre in questa ottica ci sarà una formazione Dolphins Anzio che disputerà il campionato di SerieB, ed una squadra U13 impegnata nel il campionato giovanile, con il chiaro intento di vedere crescere le giocatrici del nostro territorio, ed averle pronte anche in futuro per le categorie superiore, sperando che sia il modo di avvicinare nuove leve a questo sport.

Stiamo affrontando questa stagione senza main sponsor che possa coprire il considerevole budget previsto in questo campionato che posso assicurare è praticamente il triplo rispetto allo scorso anno. Ma non ci siamo dati per vinti, diversi imprenditori del territorio ci sono stati vicini e ci hanno aiutato, nelle diverse e molteplici spese da affrontare e continuiamo a cercare nuove risorse per poter migliorare giorno dopo giorno. Vorrei ringraziare le tante persone che in questi mesi in silenzio e con dedizione giornaliera, stanno lavorando nelle “retrovie” per assicurare nel modo migliore la stagione agonistica, senza di loro non ci sarebbe nessun campionato da affrontare. Mi auguro di vedere tanti tifosi sul campo di Anzio a tifare Nettuno per creare una bella atmosfera, partecipata e chiassosa. “”

Appuntamento per tutti i tifosi, per domenica 16 aprile ore 12,00 per l’esordio casalingo, al Campo Stefano Pineschi di Anzio (Via Oratorio di Santa Rita nr. 1) con gara uno e seguire dopo ’30 per gara due per l’esordio stagionale contro le Nuove Pantere Lucca.