Domenica 16 opening day per il Nettuno Baseball & Softball City

Dopo tanta attesa e lavoro da parte di dirigenza, staff tecnico ed atlete l’opening game è arrivato, la neo promossa Nettuno Baseball & Softball City è pronta ad esordire nel campionato di SerieA2, domenica 16 aprile alle ore 12.00 sul campo Stefano Pineschi di Anzio, avrà di fronte le Nuove Pantere Lucca per un doppio match che si preannuncia combattuto.

Sarà subito una sfida importante per la formazione nettunese guidata dal manager Alessandra Cirelli in campionato che si preannuncia insidioso e difficile, con play off promozione e play out per la retrocessione, che manterrà in tensione tutte e 7 le squadre del Girone B. Sono stati operati pochi innesti al roster che si è reso protagonista della scorsa stagione, con una promozione conquistata dopo una regular season chiusa con 14 vittorie e 2 sconfitte, e con lo sweep rifilato nella finale promozione contro Shardana Softball.

Sono state fatte scelte precise per il roster, è giunta Arianna Pecci catcher proveniente dai Dolphins Anzio e l’interno Anna Giulia Mancini dal Cali Girls giocatrice che vanta diversa esperienza nelle categorie superiori, mentre dall’Olanda è arrivata l’utility Uytendaal Elisabeth, nelle ultime stagioni protagonista indiscussa nel campionato belga dopo diversi campionati in quello olandese.

Abbiamo raccolto le parole del DS Fulvio Bellobono, a poche ore dall’inizio del campionato:

“Vorrei partire da quello che ha già detto il nostro Presidente Mario Atturo, stiamo affrontando questa impegnativa stagione senza un main sponsor, che possa assorbire gran parte delle spese vive che dobbiamo affrontare, con il problema del campo, girovaghiamo tra Nettuno ed Anzio, e dal punto di vista logistico non è stato facile programmare allenamenti e/o amichevoli precampionato.

Ma non ci siamo abbattuti, grazia ai Dolphins Anzio, abbiamo iniziato un percorso congiunto con un’unione di intenti, che giorno dopo giorno si rafforza. Utilizzeremo il loro campo di gioco per le nostre partite casalinghe, un signor impianto, dove sicuramente faremo bella figura anche davanti alle squadre avversarie. Dobbiamo essere riconoscenti a tutta la società Dolphins che si è resa subito disponibile ad accoglierci, in ogni sua componente traspare la passione per il movimento del baseball e softball, sono stati e sono eccezionali in tutto ed in toto.

Tornando al roster, non ha subito grandi cambiamenti, anche perché il nucleo di giocatrici dello scorso anno sono in grado di ben figurare anche in questa categoria avendo maturato nel passato una discreta esperienza. Nel contempo grazie all’accordo con Dolphins Anzio, abbiamo un gruppo di giovani atlete under 21 che farà esperienza sia in Serie B e che troverà spazio anche in Serie A2. Sappiamo che il livello del campionato sarà molto competitivo con squadre di categoria abituate a questi ritmi agonistici, le prime partite ci diranno il nostro livello. Abbiamo operato in maniera oculata nel mercato inserendo pochi elementi rispetto alla scorsa stagione, siamo certi di aver effettuato delle ottime scelte. In ultimo di sento di ringraziare tutte le persone che sono state parte integrante nella nostra squadra lo scorso campionato, con un ringraziamento a tutti i cari amici del nostro gruppo che si sono e che si stanno adoperando per il futuro della nostra società.

Questo il roster del Nettuno Baseball & Softball City

Bellobono Flavia,Bottros Margerita, D’Andrea Moira, Di Stasio Debora, Enriconi Martina, Fabrizi Fabiana, Frigieri Carolina, Ghioldi Laura, Iovenitti Desideria, Mancini Annagiulia, Passa Federica, Pecci Arianna, Perini Caterina, Pouye Ouly, Ruberto Chiara, Salvini Marta,Uytendaal Elisabeth.

Staff TecnicoCirelli Alessandra Manager – De Cesaris Massimiliano Coach – Frezza Daniele Coach – Mirco Caradonna Coah