Aprilia. Carmen Porcelli candidata a Sindaco, presenta il programma della lista “CambiAprilia”

Presentazione questa mattina della candidata Sindaco Carmen Porcelli e della lista CambiAprilia che la sostiene. Un ritorno in politica per la battagliera ecologista che in questi anni ha dato vita a numerose iniziative a difesa del territorio, della legalità e per dare dignità alle periferie dimenticate.

“L’obiettivo è quello di portare nuovamente nelle istituzioni temi molto sentirti rispetto ai quali gran parte dei cittadini si sono sentiti esclusi.- ha affermato nel suo intervento- La dignità è la parola d’ordine della nostra campagna elettorale, un argomento da declinare in tutti gli ambiti della cosa pubblica e del sociale. Perché dire ambiente, salute e lavoro non è tutto, non basta. Il nostro impegno civico e attivo, in questi anni, spesi al fianco dei cittadini dimenticati dalle istituzioni, è lo spirito vero di questa campagna elettorale.

“La nostra lista nasce in risposta alle tante istanze completamente disattese nelle ultime consiliature, dalla necessità di cambiare modo di governare, dalla sete di trasparenza e verità, dal bisogno di agire

rispetto alle emergenze sociali ed ambientali, in una città non pensata

per i giovani, in cui si assiste inermi al consumo spregiudicato di suolo,

in cui è assente ogni tutela della popolazione e del territorio”.

Tanti i temi toccati nel suo intervento: da un nuovo Piano Regolatore Comunale e sottoporlo a VAS (valutazione ambientale strategica) a cui deve essere collegato un piano di Edilizia Popolare Integrata. Alla proposta per quanto riguarda la formazione e l’importanza del polo

farmaceutico “proponiamo l’istituzione di un polo universitario, ma inquadrato un contesto di ampio respiro”. Per passare poi alla introdurre un Reddito di Cittadinanza Comunale – articolato sulla base di progetti finanziati a lungo termine per corrispondere, in cambio di una prestazione, un compenso ai cittadini privi di una occupazione. “Recuperando la formula dei Lavori Socialmente Utili, progettare una serie di interventi di ampio respiro rivolti alla manutenzione ordinaria delle strade, alla pulizia e al decoro, a partire dalla periferia, sempre più abbandonata a se stessa”. Altro argomento la dignità che deve essere restituita anche alle famiglie più fragili con maggiori aiuti ai genitori con figli fragili, non solo in caso d’emergenza, ma fornendo anche un’assistenza psicologica al caregiver.

Tante e tante le proposte inserite nel programma elettorale di Carmen Porcelli, che si pongono come obiettivo di migliorare la qualità della vita ai cittadini di Aprilia, a partire da quelli emarginati e dimenticati.