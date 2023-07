1° luglio Trasferta in Friuli per il Nettuno Softball City

Trasferta in Friuli per il Nettuno Softball City.

Si parte, ultima trasferta in programma per il Nettuno Softball City in questa regular season, la squadra del presidente Mario Atturo arriva sul campo del Castionese che sarà teatro della prossima Coppa del Mondo di Softball in programma a luglio.

Partite in programma dalle ore 17,00 di sabato 01 luglio, gara due dopo ’30 minuti del termine della prima gara, all’andata al campo Stefano Pineschi ci fù divisione della posta tra le due squadre, attualmente la classifica vede la squadra di casa al secondo posto (12 W 6 L) in piena lotta play off mentre il Nettuno si trova quarta ( 10 W 8 L ) a tre partite di distacco dalla vetta, in cui comanda Longbridge Bologna con record di 12 W e 4 L.

Dopo la bella vittoria di gara due della scorsa settimana contro White Tigers Massa, frutto del lavoro della squadra tutta, il manager Cirelli spera di recuperare al 100% alcuni elementi del roster.

Da valutare le rotazioni in pedana, Fabrizi (vicina ai 100 K stagionali leader assoluta in A2 2,40 ERA 5 W 2 L) e Salvini ( 4 W 2 L ERA 3,80) saranno pronte a rendere difficile la vita al line up avversario, con Perini e Ginosa pronte a dar manforte all’occorrenza.

Il box di battuta, in crescita con tutte le giocatrici, vuole mantenersi ai migliori livelli contro le due partenti avversarie Avian (8 W 1 L ERA 1,45) e Morbelli Pereyra ( 3 W 5 L 71 SO 3,30 ERA )

Dopo questa trasferta friulana il campionato prevede un turno di riposo nel week end del 09 luglio, prima degli ultimi due turni di regular season con il calendario che prevede per il Nettuno Softball City nei giorni del 16 e 23 luglio le partite casalinghe contro BSC Rovigo e Stars Ronchi.

Abbiamo letto con estremo piacere, l’articolo pubblicato sul sito specializzato https://alessiobaroncini.it/2023/soft-serie-a2/le-tigri-strappano-un-prezioso-pareggio-a-nettuno.html?fbclid=IwAR2D8lQvvNz9aKFT8HphIqCMDs6NQarR_l2FQCF86PSAHtVxQTw5tlywz24

ci preme ringraziare la società delle White Tigers Massa Carrara per le belle parole spese nei nostri confronti. Siamo convinti che sia le White Tigers che qualsiasi altra società avrebbero fatto altrettanto al nostro posto.

Facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione all’atleta Sol Turlione.