Due sconfitte ininfluenti per il Nettuno Softball City contro il BSC Rovigo

Arrivano due sconfitte ininfluenti per il Nettuno Softball City che ha affrontato il BSC Rovigo al campo Stefano Pineschi, la squadra rodigina in piena lotta play off, conferma con le partite di domenica, tutta la sua forza e compattezza consolidando il primato nel girone B della Serie A2.

Al di là del risultato finale, le partite sono state entrambe combattute dalla squadra nettunese che ha tenuto testa alla prima della classe, dimostrando che la distanza con le prime è veramente minima, con le squadre che la precedono.

Questi ultimi turni della stagione regolare è anche l’occasione anche di ruotare gli elementi del roster, in vista anche di settembre che vedrà la squadra under 18 (composta da atlete dei Dolphins Anzio e Nettuno.Softball.City) nei turni di campionato.

In gara uno il manager Cirelli ha schierato la seguente formazione con il diamnte formato da Salvini, Mancini (Casano), Pouye, D’Andrea agli esterni Bellobono (Iovenitti), Frigieri (Passa), Pecci, la batteria formata da Fabrizi (Ruberto) e Ghioldi, al primo inning la squadra di casa ha l’occasione di passare in vantaggio, con Pecci out a casabase dopo il doppio di Fabrizi. Questa sarà l’occasione più ghiotta, ma in ogni attacco la formazione nettunese mette una atleta sulle basi ma non riesce a concretizzare, nelle occasioni avute, cosa che al Rovigo riesce perfettamente.

Infatti nel terzo inning viene aperto dal singolo di Munaretto, spinta in seconda dal bunt di sacrificio di Sprocati, in terza su wild pitch e segna l’uno a zero sulla volata di sacrificio di Bernardi.

Acquisito il vantaggio le rodigine accelerano producendo 3 punti al quarto, aperto dal triplo della Sovak, e poi al quinto dove con Pouye in pedana, con le basi piene e due out, un errore difensivo, facilita la situazione alle rodigine che segnano due punti, ed altri due sul successivo doppio di Bolognini.

Reazione nettunese, che non impedisce la manifesta, segna il punto della bandiera con il singolo di Ghioldi per porta a segnare Pouye che aveva aperto l’attacco con una base su ball, fissando il punteggio di 8 a 1 per le ospiti.

In gara due altra formazione schierata dal manager Cirelli, in diamante Fabrizi, Passa, Pouye (Casano), D’Andrea, agli esterni Ruberto, Frigieri, Pecci, con Mancini (Iovenitti)nel ruolo di DP e la batteria formata da Salvini e Ghioldi. Al primo inning vantaggio del Rovigo con le battute extra basi di Bernardi e Sovak.

E come in gara uno nonostante le sei valide prodotte, l’attacco nettunese non produce punti, cosa che riesce alla ospiti al sesto inning che mette a referto altri due punti sfruttando i tre singoli battuti, fissando il risultato finale di 3 a 0.

Domenica 23 ultimo turno di campionato dove il Nettuno Softball City (10 W 12 L) ospita la squadra Stars Ronchi (8 W 14 l), mentre in zona Play off, sono Longbridge Bologna matematicamente ammessa e BSC Rovigo a cui basta una vittoria, nel prossimo turno contro White Tigers Massa, rendendo ininfluente il recupero contro Nuove Pantere Lucca.

Appuntamento a domenica 23 alle ore 11,00 (gara due prevista dopo ’30 il termine della prima partita) al campo Stefano Pineschi di Anzio per le ultime partite stagionali.

Ufficio Stampa Nettuno Softball City

Seguiteci sui nostri social

Facebook https://www.facebook.com/Nettuno.Baseball.City

Instagram https://instagram.com/nettunosoftballcity