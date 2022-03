Dopo anni di collaborazioni, l’Anzio Basket e il Basket Nettuno sono diventate ufficialmente un’unica realtà.

A partire dal settore Mini sono state gettate le fondamenta per un nuovo futuro del basket sul litorale, poter crescere i ragazzi di Anzio, Lavinio e Nettuno sotto la stessa organizzazione societaria e tecnica favorirà lo sviluppo degli atleti dal punto di vista tecnico, fisico e mentale.

I ragazzi stanno già usufruendo delle medesime strutture e si allenano quotidianamente nei palazzetti di entrambi i comuni; L’ampliamento degli orizzonti ha permesso la rinascita della pallacanestro femminile, da settembre si è formata una giovanissima squadra che ha già partecipato anche ad un Torneo Nazionale a Roseto rafforzando ancora di più la passione per questo sport nelle piccole atlete.

Un bacino di abitanti così vasto permetterà di creare squadre più competitive a livello Regionale e Nazionale e al tempo stesso di dare l’opportunità a chi si affaccia per la prima volta a questo sport di confrontarsi con ragazzi del proprio livello, avviando insieme un percorso di crescita individuale e collettiva.

La foto simbolo dell’unione, ormai consolidata da anni, tra Anzio e Nettuno è stata scattata sabato al termine dell’incontro under 15 giocato sul parquet delle “4 casette”.