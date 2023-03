Calcio. Sconfitta amara per il Nettuno battuto dall’Anzio per 1 a 0

Sconfitta amara per il Nettuno di Neroni che, nonostante le assenze, esce dal Bruschini di Anzio a testa alta, con una prestazione di carattere e combattività. Cioè e compagni pagano caro l’incornata di Ranieri che vale la sconfitta. Mercoledì si ritorna al De Franceschi contro il CS Primavera.

LA PARTITA-Il primo squillo del match porta la firma di Giordani che al 4′ prova la conclusione, deviata in corner da un provvidenziale D’Auria. Al 17′ la risposta del Nettuno sulla corsia di sinistra con Ronci bravo a servire Caronti dal limite, quest’ultimo prende la mira e libera un destro che si spegne alto sopra la traversa. Al 24′ ci prova Bencivenga ma Alfieri è reattivo nell’intervento. La risposta del Nettuno arriva con Scardola al 37′ con il colpo di testa bloccato da un attento Rizzaro. Al 42′ sugli sviluppi di una punizione Busti raccoglie la sfera andando al traversone sull’out di sinistra, Ranieri si coordina e impatta sul secondo palo trovando l’1-0. Nella ripresa Neroni fa esordire Dawda Njie con quest’ultimo subito pericoloso con una falcata che sorprende la difesa neroniana, liberando un destro sul primo palo coperto da Rizzaro. L’Anzio si riorganizza e al 12′ prova a impensierire Alfieri con Regolanti che dal limite spara alto. Al 20′ è un intervento prodigioso di Alfieri su Gamboni a tenere in gioco il Nettuno. Nel finale l’Anzio ha l’occasione per fare il raddoppio ma le conclusioni di Giordani prima e di Regolanti poi si spengono sul palo esterno. L’ultimo acuto del Nettuno porta la firma di Porcari, bravo a inventare per Scardola che in due occasioni non riesce a ribadire in rete la sfera, complice un Rizzaro superlativo.

ANZIO- NETTUNO 1-0

MARCATORI: 42’pt Ranieri (A).