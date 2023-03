Aprilia. Contributi alle famiglie per la frequenza ai centri estivi

L’amministrazione comunale informa che l’ente di piazza Roma intende continuare a supportare le famiglie nella spesa sostenuta per la partecipazione dei propri figli ad attività ludico ricreative estive presso strutture autorizzate. A tal proposito è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per la richiesta di contributi per la frequenza ai centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, relativi al periodo 1 giugno al 31 dicembre 2022. Ai richiedenti, aventi diritto in base ai criteri stabiliti nel bando, verrà erogato un voucher, a titolo di rimborso, a fronte della comprovata fruizione del servizio, a parziale copertura delle rette sostenute. Il contributo previsto è fino ad un massimo di 300 euro a nucleo familiare. La domanda dovrà essere inoltrata, esclusivamente alla seguente email dedicata: centriestivi2022@comune.aprilia.lt.it entro e non oltre le ore 12 del 04/04/2023. “Si tratta di un sostegno importante per le famiglie della nostra città, spiega l’assessora ai Servizi sociali Francesca Barbaliscia, uno strumento che, grazie a delle risorse residue recuperate, vogliamo continuare ad erogare per far fronte al recente aumento del costo della vita. Ricordiamo che Il sostegno fa riferimento alla frequenza di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni”. Possono presentare regolare richiesta di rimborso i genitori, affidatari e/o tutori, nonché le famiglie che hanno accolto famiglie ucraine ed in favore di minori appartenenti a questi ultimi nuclei familiari. I requisiti per accedere al contributo: 1. essere residenti nel Comune di Aprilia; 2. Per i cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno annuale o carta di soggiorno; 3. Aver sostenuto le spese per la partecipazione del/dei proprio/propri figlio/i ad attività ludico ricreative e educative presso strutture autorizzate in base alla normativa vigente, svolte nel comune di Aprilia o zone limitrofe nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022; 4. Non aver percepito altri contributi statali, regionali o comunali per la frequenza a centri estivi o asili nido. Inoltre, non possono presentare domanda i beneficiari già ammessi al presente contributo.