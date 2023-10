Calcio. La Don Pino Puglisi pareggia 1-1 con l’Atletico Cisterna

La Don Pino Puglisi conquista un buon punto nel confronto con l’Atletico Cisterna, in un 1-1 nel segno dell’equilibrio e della lotta in mezzo al campo. Al gol di Gaicobone risponde Zecchi, con una prodezza nel finale che ci permette di aggiungere un punto al nostro percorso. Mister Renzaglia cambia diverse pedine, potendo contare sul rientro in difesa di Sammartino, schierato al fianco di Di Fazio, con De Massimi e Cosentino sulle corsie laterali. Attacco affidato alla fisicità di Carpentieri e Mellone, in un cambio modulo che nei primi minuti paga. Al 7′ la prima occasione nitida porta la firma di Miozzi, bravo a provare la conclusione dal limite. La risposta dell’Atletico Cisterna arriva al 16′, quando Ciolli Proietti si vede chiudere la porta dall’intervento di Salata. La DPP continua a gestire e al 22′ è Carpentieri a provare la bordata con il destro, terminata di poco alta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo prosegue il buon momento dei padroni di casa, con Mellone pericoloso nella girata finita a lato al 27′. Un minuto dopo l’episodio chiave del match: Gagliardi entra dentro l’area andando a contatto con Di Fazio. L’arbitro concede il penalty e dagli undici metri Giacobone è glaciale nella trasformazione. Nel finale del primo tempo l’ultimo acuto è dei pontini, con Avvisati che sorvola la traversa. La ripresa vede i padroni di casa provare a fare il gioco, anche grazie ai cambi tattici proposti da mister Renzaglia. AL 50′ il neo entrato Lammoglia fa tutto da solo dal limite dell’area, strozzando la conclusione sul secondo palo, dove l’estremo difensore ospite riesce a deviare in angolo. Dopo dieci minuti ci prova Seidi, cercando un cross che diventa un tiro velenoso, deviato in corner. Al 68′ è Mellone ad avere sui piedi la sfera del pari, sul corner battuto da De Massimi. Il forte attaccante prova la conclusione che termina a lato. All’83’ è Diedhiou a provare la girata, trovando la deviazione di Giacobone in calcio d’angolo. Nel finale sempre il classe ’94 della DPP è miracoloso nel salvare sulla linea il tiro avversario, con l’Atletico Cisterna in superiorità nell’area piccola difesa da Salata dopo un ribaltamento del fronte. Dopo il grande intervento di Diedhiou la DPP conquista l’ultimo angolo della giornata. Sul traversone colpisce Simone Zecchi che spiazza il portiere e al 92′ sigla il pari. Prossimo appuntamento in trasferta a Castelforte, mercoledì 1 novembre.

DON PINO PUGLISI-ATLETICO CISTERNA 1-1

MARCATORI: Giacobone al 28′ (A), Zecchi al 92′ (D)

DON PINO PUGLISI: Salata, De Massimi, Sammartino, Di Fazio, Cosentino(22’st Diedhiou), Hoffmann, Miozzi(4’st Lammoglia), Seidi, Gallotti(8’st Saccucci), Carpentieri(12’st Bagialemani), Mellone(24’st Zecchi). A disposizione: Carmicino, De Amicis, Tibaldi, Romano. Allenatore: Moreno Renzaglia

ATLETICO CISTERNA: Orbisaglia, Zoccoli, Ciccolella, Cocco, Falascina(24’st Corona), Giacobone, Paolucci(19’st D’Angelo), Pietrangeli(1’st Autiero), Proietti, Avvisati(16’st Iona), Gagliardi(42’st Liburdi). A disposizione: Colozza, Calvagno, Mastrantonio, Stoppa. Allenatore: Michele Mandrone.

ARBITRO: Alessandro Feola NOTE-Ammoniti: Seidi, Sammartino, Avvisati, Corona, Gagliardi, Giacobone. Espulsi: Carpentieri dalla panchina.