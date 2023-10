Aprilia. Tiligna interroga l’amministrazione Principi: bando Carnevali storici, sindaco dichiara di non aver partecipato

“Il Sindaco ha esplicitamente confessato che il Comune di Aprilia non ha provveduto a presentare la partecipazione al bando, a parer mio, ammucchiando scuse di interpretazione del bando, evidenziato dal Ministero della Cultura per l’erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici”. A farlo emergere è il Consigliere Comunale Davide Tiligna tramite una interrogazione a risposta orale inoltrata al Sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, e agli Assessori Marchitti, Martino e Latini.

“Non partecipare al bando – spiega il Consigliere – ci vede sconfitti due volte. Da un punto di vista politico visto che il Comune di Aprilia ha aderito, con delibera di giunta del 10/02/2021, all’associazione Italiana Carnevali e Traduzioni Culturali Popolari. Un’adesione importante perché ha permesso alla nostra città di avviare un percorso di confronto con gli altri carnevali storici d’Italia e di essere edotti dei provvedimenti normativi statali che consentono di inserire i carnevali storici tra le attività finanziate stabilmente dal fondo unico per lo spettacolo. Ma è anche e soprattutto una sconfitta sociale ed economica visto che è sotto gli occhi di tutti quanto il Carnevale sia diventato, negli anni, un evento importante per la vita cittadina di Aprilia. In grado di unire tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli.”

“Abbiamo perso una grande occasione – conclude Tiligna – di attingere a fondi importanti per continuare il progetto di Valorizzazione del Carnevale che, a differenza di ciò che vuol farci credere la maggioranza, non passa esclusivamente per i giorni della manifestazione, ma per una costante attenzione e sostegno alle realtà coinvolte che lavorano un intero anno, mettendo in campo tempo, energie fisiche ed economiche con lavoro volontario.

Ci aspettiamo, che la macchina del carnevale si attivi al più presto con fondi certi e sicuri, e in futuro, una maggiore attenzione per tutto il movimento del Carnevale Apriliano”.

Davide Tiligna

Consigliere Comunale Aprilia

Lista Luana Caporaso Sindaca