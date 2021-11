Rugby Anzio Club: sabato la prima edizione del torneo “Touch and REstart”

Ferma la prima squadra in attesa del completamento della prima fase del campionato di serie C, il weekend del Rugby Anzio Club è vissuto sulle rappresentative Under 7 e Under 13 che sono scese in campo in altrettanti raggruppamenti di categoria.

L’Under 7 era di scena ad Aprilia, e la RAC è riuscita a comporre due squadre molto equilibrate in cui i bambini più grandi ed esperti hanno collaborato e guidato i più piccoli con molto coraggio. Entrambe le rappresentative hanno affrontato le prime tre partite con determinazione mettendo a segno tantissime mete e facendo vedere degli ottimi placcaggi e dei bellissimi recuperi.

Buona anche la prestazione dell’Under 13 nel minitorneo che si è svolto domenica mattina ad Anzio. La prestazione complessivamente è stata buona e si sono visti in parte i risultati degli allenamenti svolti nelle scorse settimane.

Tornando al Primo XV, dal comitato regionale della FIR ad oggi (martedì) non sono arrivate ufficializzazioni circa la seconda fase, che dovrebbe iniziare questa settimana con sette giorni di posticipo rispetto a quanto previsto. Questo a causa del recupero tra Colleferro e Arnold Rugby, nettamente vinto dal Colleferro che si è garantito così anche la prima piazza. L’Anzio ha chiuso al terzo posto il minigirone di qualificazione, e nella seconda tranche del campionato se la vedrà contro la prima qualificata del girone Roma Nord e la seconda del girone Lazio Nord. La formula è quella di partite di sola andata che stileranno una classifica che poi formerà gli accoppiamenti della terza fase.