Rugby Anzio Club Termina con una sconfitta per 53 a 3 la seconda fase del campionato

Termina con una sconfitta per 53 a 3 la seconda fase del campionato di serie C per il Rugby Anzio Club. Sul campo de L’Aquila i biancazzurri hanno opposto una discreta resistenza soprattutto nel primo tempo, sbagliando comunque molto quando era il momento di concretizzare le azioni offensive. Gli unici punti degli anziati sono arrivati da una punizione quando il parziale era ancora sul 7 a 0.

Dopo aver comunque fronteggiato tre corazzate, ovvero le grandi favorite per il passaggio in serie B (Colleferro, Capitolina e L’Aquila) e avendo dovuto anche rimediare all’assenza di un giocatore importante come Luca Santarcangelo (infortunatosi alla prima partita), l’Anzio concorrerà per le posizioni dal 9° al 12° posto nel minigirone dove troverà le altre tre terze classificate dei raggruppamenti di questa seconda fase. La formula prevede una semifinale con gara di andata e ritorno il 12 e 19 dicembre, e quindi una finale programmata per il 16 gennaio.

Rinviati a causa del maltempo tutti i raggruppamenti giovanili in programma, l’unica altra formazione a scendere in campo lo scorso weekend è stata sabato l’Under 15, che gioca in coabitazione con la Nuova Rugby Roma e che ha vinto per 21 a 10 contro la Unione Rugby Capitolina.

«E’ stata una partita intensa, giocata a ritmi decisamente elevati nonostante il campo fosse in condizioni molto precarie a causa della pioggia. Una prestazione decisamente positiva, abbiamo subito le due loro mete nel secondo tempo, la seconda praticamente allo scadere, dando prova di grande difesa nonostante i due cartellini gialli che ci sono stati sanzionati nella ripresa».

Queste le parole di Mattia Bassi, che insieme al collega romano Luca Battistoni è alla guida della squadra, la quale riscenderà in campo sabato alle 17 al campo Tre Fontane di Roma contro il Colleferro. Mentre domenica sarà il turno anche dell’Under 13, impegnata in un raggruppamento con altre rappresentative di pari età.