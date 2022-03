Rugby Anzio Club: riprende il campionato, l’Anzio domenica ospiterà l’Arnold

Dopo l’interruzione della stagione stabilita dalla Federazione decretata a fine del 2021, ritorna il campionato di serie C di rugby che riprenderà dalla cosiddetta fase Interregionale, dal 6 marzo sino al 22 maggio. Si tratta di uno step eliminatorio che qualificherà per la fase finale nazionale del 5 e 12 giugno.

I gironi del Lazio sono due: quello A diviso in due ulteriori sottoraggruppamenti dove si trovano Primavera Roma, L’Aquila, Unione Rugby Capitolina e Lazio nella Pool 1, e Anzio, Arnold, Appia e Colleferro nella Pool 2. Il girone B sarà invece composto da Rugby Roma, Nea Ostia, Olbia, Villa Pamphili, Lions Alto Lazio e Rieti.

Il girone A prevede 10 partite in tutto. Andata e ritorno contro le squadre della stessa Pool, e sola andata contro quelle dell’altro raggruppamento, che però daranno vita ad una graduatoria unica. Al termine la prima classificata sia del girone A che di quello B accederanno agli spareggi per la qualificazione nella serie cadetta.

Di seguito il calendario che riguarderà il Rugby Anzio Club.

6 marzo (ore 14,30): Rugby Anzio Club-Arnold Rugby

13 marzo (ore 14,30): Colleferro-Rugby Anzio Club

23 marzo (ore 15,30): Appia Rugby-Rugby Anzio Club

3 aprile (ore 15,30): Arnold-Rugby Anzio Club

10 aprile (ore 15,30): Rugby Anzio Club-Colleferro

24 aprile (ore 15,30): Rugby Anzio Club-Appia Rugby

1 maggio (ore 15,30): Primavera Roma-Rugby Anzio Club

8 maggio (ore 15,30): Rugby Anzio Club-Lazio

15 maggio (ore 15,30): Unione Rugby Capitolina-Rugby Anzio Club

22 maggio (ore 15,30): Rugby Anzio Club-Rugby L’Aquila

Il 1° marzo riparte anche l’offerta annuale del Rugby Anzio Club dedicata a chi vuole provare questo magnifico sport. Sino al termine della stagione sportiva la società biancazzurra offre a tutti, maschi e femmine, giovani ragazzi e adulti dai 4 anni in poi, tre mesi di rugby completamente gratuiti.

Per partecipare basta semplicemente venire ad Anzio, in Via Ardea 8, al campo Marconi muniti di scarpe da tennis o scarpini da calcio o calcetto, calzoncini e maglietta o una tuta. Al resto ci pensa il Rugby Anzio Club.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 349/7756997, oppure direttamente presso la segreteria, in Via Ardea 8 ad Anzio, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20,30.