Rugby Anzio. RAC vittoriosa in trasferta contro l’Arnold. Domenica la visita del Colleferro

Ritorno alla vittoria per l’Anzio Rugby, che fuoricasa ha sconfitto per 20 a 5 l’Arnold Rugby. Dopo il kappaò subito proprio dall’Arnold nella prima fase, si tratta del secondo successo della formazione biancazzurra contro la compagine romana nella seconda tranche di campionato, vittoria che proietta la formazione di Ghellini al secondo posto.

Nel primo tempo si è assistito ad un match molto combattuto, con la RAC che grazie a due piazzati di Santarcangelo riusciva a portarsi sul 6 a 0, ma sprecando anche almeno altre due occasioni clamorose in prossimità della linea di meta per allungare nel parziale.

Nella ripresa arrivava la prima marcatura ospite, grazie ad un calcio a seguire di Tumbarello che veniva raccolto da Rumbolà per il 13 a 0. L’Arnold riusciva ad accorciare le distanze con una meta per il 13 a 5, unica piccola indecisione di una prestazione maiuscola in difesa da parte del quindici anziate. Che a poco più di 10 minuti dalla fine andava ancora a segno con Mangili, per il 20 a 5 conclusivo.

Domenica la RAC ospiterà il Colleferro sul proprio campo (inizio ore 15,30), capolista del girone, per tornare poi a giocare dopo le festività pasquali (il 24 aprile) contro l’Appia Rugby.

Domenica scorsa sono scese in campo anche le categorie Under 11 (in un raggruppamento tenutosi proprio ad Anzio) e l’Under 9. Questo weekend di scena l’Under 15 sabato alle 17 contro il Colleferro. Sempre sabato sarà anche il turno della rappresentativa Touch, nella quinta tappa del campionato regionale, mentre domenica sarà il turno delle rappresentative Under 13 e Under 7.