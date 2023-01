Rugby Anzio Club: torna il campionato, domenica ad Anzio big match tra le capoliste Anzio e Colleferro

Riprende il campionato di serie C dopo la pausa natalizia, e il girone promozione offre un big match assolutamente da non perdere. Al campo di Viale Ardea, ad Anzio Colonia, domenica si sfideranno le due prime in classifica a punteggio pieno.

Rugby Anzio Club e Colleferro sono infatti appaiate in graduatoria a 15 punti dopo tre partite della seconda fase. I biancazzurri dopo aver vinto in casa contro l’Arnold, prima della sosta sono infatti andati a cogliere due successi esterni importantissimi contro Lazio e Villa Pamphili. Tre vittorie con bonus offensivo anche per il Colleferro, che nel precedente stagionale risalente al girone di qualificazione ha vinto ad Anzio di misura per 15 a 13.

Appuntamento dunque domenica 22 gennaio alle 14:30 per un match che richiamerà sugli spalti del campo Marconi il pubblico delle grandi occasioni, e c’è l’invito a tutti gli sportivi anziati di venire a sostenere la squadra della propria città in questa grande e attesissima partita. Dopo il big match tra capoliste, la RAC domenica 29 gennaio giocherà ancora in casa contro il Primavera Roma.