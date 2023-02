Rugby. L’Anzio cede in casa ai Lions alto Lazio

Domenica prima di ritorno in trasferta contro l’Arnold rugby

Si chiude con una sconfitta casalinga il girone d’andata dell’Anzio Rugby, impegnato nella fase promozione del campionato interregionale di serie C. Domenica sul campo di Via Ardea il quindici di Ghellini ha ceduto per 40 a 21 ai Lions Alto Lazio, attuale seconda forza del girone.

I biancazzurri, di fronte ad un’avversaria rivelatasi molto forte e organizzata, ha saputo comunque tenere botta per tutti gli 80 minuti. Nella prima frazione di gioco due piazzati di Santarcangelo consentivano all’Anzio di portarsi avanti sul 6 a 0, ma poi la formazione ospite siglava due mete che ribaltavano totalmente il parziale, con le squadre che andavano al riposo sul 14 a 6 per l’Alto Lazio. Il quale nella primissima azione della ripresa marcava la terza segnatura che valeva il 21 a 6.

L’Anzio riusciva a reagire e prima con una punizione e poi con una meta di Santarcangelo, nata da un’azione di mischia, si riportava sul 21 a 16, a soli 5 punti dagli avversari. Non era però sufficiente per la rimonta, perché l’Alto Lazio sfruttava molto bene i cambi in prima linea e soprattutto le punizioni concesse dalla RAC per allungare nel parziale, sino al 40 a 16. Nel finale arrivava la seconda marcatura di casa, siglata da Troiano, con il match che si concludeva con un “tenuto alto” nell’area di meta che poteva se non altro alleggerire il risultato finale di 40 a 21.

Nonostante la sconfitta, l’Anzio rimane al terzo posto in classifica a 24 punti, con 8 di vantaggio sul Primavera Roma fermo a 16, e questa settimana giocherà in trasferta contro l’Arnold Rugby. All’andata, nella prima giornata della fase promozione, arrivò una vittoria per 25 a 12. L’Arnold è peraltro reduce dal suo primo successo, ottenuto per 24 a 12 in casa del Villa Pamphili.

In questo fine settimana è scesa in campo anche la rappresentativa Touch, nella settima tappa del campionato regionale in quel di Cerveteri, con un bottino di una vittoria e tre sconfitte. L’Under 15 ha invece sconfitto 64 a 0 il Rugby Roma Olympic. Questo weekend sarà il turno dell’Under 13 e dell’Under 7 domenica, anticipate sabato dall’impegno dell’Under 15.