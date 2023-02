Rifiuti e mense del Comune di Anzio nella Relazione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti del Lazio nella relazione del Procuratore Generale che accompagna l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario 2023, quale organo preposto alla giustizia contabile cita per per ben due volte (in tema di appalti) il Comune di Anzio a seguito delle indagini delle Guardia di Finanza su mense e rifiuti, a pagina 12 si legge: «In tema di appalti degli enti locali si segnala l’atto transattivo, stipulato dal comune di Anzio a seguito del contenzioso con la ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica, a risoluzione della controversia dietro corresponsione del pagamento, da parte del Comune, della somma pari a €360.000,00 considerata posta di danno in quanto determinata dalla grave negligenza e imprudenza degli uffici competenti alla gestione del servizio»

«Sul tema degli appalti per la gestione dei rifiuti si segnala la citazione a carico di un dirigente del Comune di Anzio per illeciti nella gestione del conferimento dei rifiuti messo in atto attraverso la violazione di norme di legge e del capitolato. Il danno contestato in €79.026,38».