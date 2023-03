Rugby: L’Anzio travolge la Lazio 43 a 3. Domenica la visita del Villa Pamphili

Con un perentorio 43 a 3 il Rugby Anzio Club si sbarazza della SS Lazio 1927, già battuta anche nel corso del girone di andata, e si conferma al terzo posto in classifica nella fase promozione del campionato interregionale di serie C.

Gli ospiti si sono presentati al campo di Via Ardea in formazione ampiamente rimaneggiata, pur rimanendo la rappresentativa cadetta della squadra che gioca nel campionato di serie A. Subito dopo qualche minuto dal fischio d’inizio l’Anzio passava in vantaggio, con meta di Alimonti da azione di maul, dopo una touche nei pressi dell’area di meta. Era questa la fase in cui la Lazio riusciva comunque ad esprimere le migliori cose della sua partita, accorciando sul 5 a 3 con una punizione e poi stazionando a lungo nella metà campo avversaria, ma senza concretizzare. Ritornata a farsi sotto, la RAC al 20° passava con un’altra meta nata da un’azione di mischia, dove si sfruttava una superiorità evidente, e finalizzata da Castaldi per il 12 a 3. Nel primo tempo si registrava anche un piazzato di Santarcangelo per il 15 a 3, quindi la meta di Colaiacovo, su assist di Tumbarello, a marcare la terza segnatura per il 22 a 3.

Nella ripresa la partita non cambiava copione, Anzio sempre dominante e Lazio costretta a giocare in 14 e con mischia no contest per infortunio di un giocatore di prima linea. Nel finale i biancazzurri dilagavano con due mete di Santarcangelo e una di Murace fissando il risultato sul 43 a 3.

Con questo risultato l’Anzio praticamente blinda il terzo posto in graduatoria. Domenica altro impegno casalingo, alle 15,30, quando si ospiterà il Villa Pamphili (anche questo battuto all’andata), partita che precederà poi la difficile trasferta di Colleferro del 2 aprile.

Nel fine settimana sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile. Sabato l’Under 15, che gioca in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha incontrato la Capitolina Roma. Ottimi risultati anche per l’Under 13, che in un raggruppamento ad Artena ha ottenuto il successo in tutte le partite, tranne una, dimostrando di essere ancora una volta una delle elite a livello regionale. Prossimo weekend con in campo ancora l’Under 15 sabato, mentre domenica sarà la volta delle rappresentative Under 9 e Under 11.