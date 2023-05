Rugby Anzio: L’Anzio saluta i suoi tifosi con una vittoria. Domenica ultima di campionato contro i Lions Alto Lazio

Sette mete all’attivo e una bella vittoria casalinga hanno rappresentato il saluto del Rugby Anzio Club ai suoi tifosi per questa intensa e bellissima stagione che concluderà con un eccellente terzo posto. L’ultima partita sul proprio campo ha visto la formazione di Ghellini vincere per 43 a 3 contro il Nuovo Salario, in un match praticamente senza storia.

Già dopo 5 minuti arrivava la prima marcatura, ad opera di Rumbolà, veloce a ripartire da una punizione nei pressi della linea di meta avversaria. Al 9° il Nuovo Salario, formazione comunque molto corretta e volenterosa, si rifaceva sotto con un piazzato, ma erano gli unici punti degli ospiti da lì alla fine dell’incontro. Nel primo tempo, chiusosi 24 a 3, andavano in meta anche De Luca, Torelli e Troiano.

Senza storia anche la ripresa, nella quale arrivavano le marcature di Murace, Giovanni Pacchiarotti e Santarcangelo. Quest’ultima a coronamento di un’azione stupenda da parte dei tre-quarti, nata dalla linea dei 10 metri offensivi e proseguita con una velocissima sequela di incroci e cambi di fronte, che fissava il risultato sul 43 a 3 finale.

Ma gli ultimi 20 minuti, col suo ingresso in campo, sono stati anche quelli conclusivi di un’autentica bandiera del Rugby Anzio Club. La seconda linea Dario Piva, per sopraggiunti limiti di età (42 anni) ha infatti dato il suo addio al rugby, dopo una lunghissima carriera iniziata addirittura nel 1995 (nei Trotters Anzio) e poi proseguita con la maglia biancazzurra della RAC, sin dalla sua fondazione nel 2005. La società, i giocatori ed i tifosi ringraziano Dario per il suo impegno, anni in cui per la maglia ha sempre dato tutto te stesso, e splendido esempio di dedizione per le nuove leve che si stanno affacciando in queste ultime stagioni alla prima squadra.

Nella penultima giornata del campionato di serie C è arrivato anche l’ultimo verdetto che mancava, con la vittoria casalinga di misura (16 a 15) del Colleferro nello scontro diretto contro i Lions Alto Lazio che valeva la leadership del girone e il passaggio diretto in serie B. Domenica ultima stagionale, con i Lions Alto Lazio che ospiteranno proprio l’Anzio sul campo di Civita Castellana alle ore 15,30.

Nel weekend sono scese in campo anche le rappresentative Under 11 e Under 9, sabato invece è stata la volta della formazione Touch. Nella tappa di campionato regionale che si è disputata a Roma la formazione anziate si è piazzata al 4° posto su 18 squadre, in una giornata che ha coinvolto oltre 130 atleti. Domenica prossima sarà il turno delle squadre Under 13 e Under 7.